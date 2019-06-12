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Asitli saldırı mağduru Berfin'in ameliyat heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:11 | Son Güncelleme

Hatay'da dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, ameliyat edileceği Muğla'nın Bodrum ilçesine uğurlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, ameliyat edileceği Muğla'nın Bodrum ilçesine uğurlandı.

Ailesi, arkadaşları ve yakınları tarafından İskenderun Otogarı'ndan ameliyatın yapılacağı özel hastanenin bulunduğu Muğla'nın Bodrum ilçesine uğurlanan genç kız, gözyaşları içinde sevdikleriyle vedalaştı.

Berfin Özek, yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu belirterek kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Baba Yaşar Özek de, kızının bir an önce eski haline dönmesi için günlerce dua edeceklerini dile getirdi.

- Olay

İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Ç. tutuklanmıştı.

Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in 400 bin liralık ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından karşılanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Berfin Özek hatay iskenderun

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