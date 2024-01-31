Aşk Adası'nın sunucusu Maya Jama'nın derin dekolteli tarzına yorum yağdı! "Dünyanın en seksi kadını"

İngiliz TV sunucusu Maya Jama son dönemde oldukça popüler bir isim. Love Island/Aşk Adası yarışmasında da sunucu olan güzel isim her seçimiyle adından söz ettiriyor.

Aşk Adası son bölümde yeşil elbisesiyle tüm gözlerin üzerinde olmasını sağlayan Maya Jama sosyal medyayı salladı.

29 yaşındaki ITV2 sunucusu iddialı elbisesini tüksek topuklu ayakkabı ve şık bir çift kalın altın küpe ile tamamladı.



İzleyiciler, sunucunun ne kadar 'seksi' olduğunu ve villadaki adalılara göre 'başka bir seviye' olduğunu övmek için hızla X'e -eski adıyla Twitter'a- başvurdu.

Derin dekoltesiyle kameralar önünde olan Maya Jama'ya seyircilerden "Dünyanın en seksi kadını" yorumları yağdı.





