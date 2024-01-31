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  4. Aşk Adası'nın sunucusu Maya Jama'nın derin dekolteli tarzına yorum yağdı! "Dünyanın en seksi kadını"

Aşk Adası'nın sunucusu Maya Jama'nın derin dekolteli tarzına yorum yağdı! "Dünyanın en seksi kadını"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.01.2024 07:57 | Son Güncelleme:
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Maya Jama, Love Island All Stars villasına girerken yine iddialı bir seçimde bulundu. Ünlü sunucunun tarzı sosyal medyada yarışmanın önüne geçti. Seyirciler Jama için "Dünyanın en seksi kadını" yorumunda bulundu.

Aşk Adası'nın sunucusu Maya Jama'nın derin dekolteli tarzına yorum yağdı! "Dünyanın en seksi kadını"

İngiliz TV sunucusu Maya Jama son dönemde oldukça popüler bir isim. Love Island/Aşk Adası yarışmasında da sunucu olan güzel isim her seçimiyle adından söz ettiriyor.

Aşk Adası son bölümde yeşil elbisesiyle tüm gözlerin üzerinde olmasını sağlayan Maya Jama sosyal medyayı salladı.

Ekran Alıntısı

29 yaşındaki ITV2 sunucusu iddialı elbisesini tüksek topuklu ayakkabı ve şık bir çift kalın altın küpe ile tamamladı.
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İzleyiciler, sunucunun ne kadar 'seksi' olduğunu ve villadaki adalılara göre 'başka bir seviye' olduğunu övmek için hızla X'e -eski adıyla Twitter'a- başvurdu.

Derin dekoltesiyle kameralar önünde olan Maya Jama'ya seyircilerden "Dünyanın en seksi kadını" yorumları yağdı.

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Maya Jama sosyal medya yaşında
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