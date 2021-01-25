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Aşk hayatındaki gizemle magazin gündemini alt üst eden Demet Özdemir’in aşk defteri!

25.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Aşk hayatındaki gizemle magazin gündemini alt üst eden Demet Özdemir’in aşk defteri!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir son günlerde aşk hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminde yerini almayı sürdürüyor. Rol aldığı dizilerdeki oyunculuk performansıyla göz dolduran Demet Özdemir, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düşen Demet Özdemir için magazin arşivini aralıyoruz. Güzel oyuncunun aşk hayatını mercek altına alıyoruz.

Özel hayatının konuşmasından hoşlanmayan Özdemir’in geçtiğimiz yıllarda hakkında çıkan aşk haberlerinin alt sıralarda yer alması için bir ajans ile anlaştığı iddia edilmişti. Güzel oyuncunun bu hamlesi yeterli olmadı ve Demet Özdemir yeni bir aşk haberiyle magazin dünyasını alt üst etmeyi başardı. Oğuzhan Koç ile dolu dizgin bir ilişkiye yelken açan Demet Özdemir’in aşk hayatını sizler için araştırdık. Kahvelerinizi alın ve arkanıza yaslanın, baş döndürücü bir gıybet turuna başlıyoruz.

LİDER ŞAHİN

LİDER ŞAHİN

Tam olarak başlangıç ve bitiş tarihi bilmeyen bu ilişki geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. Paparazzilerden uzun süre saklanmayı başaran ikilinin magazin kulislerinde Lider Şahin’in annesi yüzünden ilişkiyi noktalama kararı aldıkları iddia edilmişti.

YUSUF ÇİM

YUSUF ÇİM

2015 yılında yayınlanan Çilek Kokusu dizisinde birlikte rol alan ikilinin dizi aşkı kısa süre bir süre sonra gerçeğe dönüşmüştü. Aşka bir şans veren çiftin ilişkisi yaklaşık 2 yıl sürmüştü. Sevenlerinin evlilik haberi beklediği ünlü isimler 2017 yılında ayrılık kararı verdi. Yollarını olaylı bir şekilde ayıran çift bir daha hiçbir projede bir araya gelmedi. İkilinin ayrılık haberlerinden sonra ise Yusuf Çim’in arkadaşlarıyla gittiği bir gece kulübünde çapkınlık yaptığı ve Demet Özdemir No:309 dizisinde beraber rol aldığı Furkan Palalı ile yakınlaştığı iddiaları ortaya atıldı.

FURKAN PALALI

FURKAN PALALI

Bu ilişki listemize iddia olarak giriyor. Çünkü Demet Özdemir ve Furkan Palalı arasındaki ilişkiye dair söylentiler hala gizemini koruyor. No:309 dizinin setinde tanışan ikilinin birbirinden etkilenerek bir aşka yelken açtıkları iddia ediliyor. Çiftin ilişkisi ise Emirgan’daki bir gece kulübünde ortaya çıkmıştı. İçeride basın olmadığı için sarmaş dolaş dans eden ikili hayranlarının radarından kaçamamıştı.

EFE DURU

efe duru

Furkan Palalı ile adının anılmasından kısa bir süre sonra Demet Özdemir, Gökçe Bahadır’ın eski erkek arkadaşı Efe Duru ile yakıştırılmaya başlandı. Efe Duru ile aşk iddialarına ilişkin soruları uzun bir süre boyunca cevapsız bırakan Özdemir bu ilişkisinde belirsizliği seçmişti.

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OĞUZHAN ÖZYAKUP

OĞUZHAN ÖZYAKUP

Demet Özdemir’in Beşiktaş’ın yakışıklı futbolcusu Oğuzhan Özyakup’la bir aşka yelken açtığı iddiaları gündeme damgasını vurmuştu. Başta Özyakup’a karşı ön yargılı olduğu iddia edilen ünlü oyuncunun jestler karşısında gönlünü yakışıklı futbolcuya kaptırdığı iddia edildi. İkili Gümüşlük’teki bir yazlıkta tatil yaparken kameralara yakalandı.

SEÇKİN ÖZDEMİR

seçkin özdemir

2018 yılında ilk kez beraber görüntülenen ünlü çift sevenleri tarafından birbirlerine yakıştırılmıştı. Sosyal medya hesaplarından beraber fotoğraflarını paylaşan ve ilişkilerini çekinmeden yaşayan ikili birbirlerinin ailesiyle dahi tanışmıştı. Evlilik müjdesi beklerken ünlü ikiliden sevenlerini üzen ayrılık açıklaması gelmişti.

CAN YAMAN

CAN YAMAN

Seçkin Özdemir ayrılığından sonra Demet Özdemir gönlünü Erkenci Kuş dizisindeki partneri Can Yaman’a kaptırdı. İlk başta çıkan aşk haberlerini sert bir dille yalanlayan ikilinin sürekli yanyana görüntülenmesi ve birlikte tatil yapmaları iddiaların fitilini bir kez daha ateşlemişti. Kesin olarak ilişkilerini kabul etmeseler de magazin kulislerinde konuşulanlar iddiaları doğrulayacak nitelikteydi.

OĞUZHAN KOÇ

OĞUZHAN KOÇ

Geçtiğimiz yıl Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Oğuzhan Koç’un Yağmur Tanrısevsin ile olan ilişkisini sonlandırmasının ardından adı Demet Özdemir’le anılmıştı. Yağmur Tanrısevsin ve Demet Özdemir’in yakın arkadaş olması magazin gündemini hareketlendirmişti. İkili ilk başta ilişkilerini yalanlarken geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir beraber çekilen bir fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Demet Özdemir’in hamlesinden sonra ise 35 yaşındaki şarkıcı, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet’le güzel bir sürecin arifesindeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

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elbise değişir gibi değiştirmiş:))

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