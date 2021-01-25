Aşk hayatındaki gizemle magazin gündemini alt üst eden Demet Özdemir’in aşk defteri!

Özel hayatının konuşmasından hoşlanmayan Özdemir’in geçtiğimiz yıllarda hakkında çıkan aşk haberlerinin alt sıralarda yer alması için bir ajans ile anlaştığı iddia edilmişti. Güzel oyuncunun bu hamlesi yeterli olmadı ve Demet Özdemir yeni bir aşk haberiyle magazin dünyasını alt üst etmeyi başardı. Oğuzhan Koç ile dolu dizgin bir ilişkiye yelken açan Demet Özdemir’in aşk hayatını sizler için araştırdık. Kahvelerinizi alın ve arkanıza yaslanın, baş döndürücü bir gıybet turuna başlıyoruz. LİDER ŞAHİN Tam olarak başlangıç ve bitiş tarihi bilmeyen bu ilişki geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. Paparazzilerden uzun süre saklanmayı başaran ikilinin magazin kulislerinde Lider Şahin’in annesi yüzünden ilişkiyi noktalama kararı aldıkları iddia edilmişti. YUSUF ÇİM 2015 yılında yayınlanan Çilek Kokusu dizisinde birlikte rol alan ikilinin dizi aşkı kısa süre bir süre sonra gerçeğe dönüşmüştü. Aşka bir şans veren çiftin ilişkisi yaklaşık 2 yıl sürmüştü. Sevenlerinin evlilik haberi beklediği ünlü isimler 2017 yılında ayrılık kararı verdi. Yollarını olaylı bir şekilde ayıran çift bir daha hiçbir projede bir araya gelmedi. İkilinin ayrılık haberlerinden sonra ise Yusuf Çim’in arkadaşlarıyla gittiği bir gece kulübünde çapkınlık yaptığı ve Demet Özdemir No:309 dizisinde beraber rol aldığı Furkan Palalı ile yakınlaştığı iddiaları ortaya atıldı.

FURKAN PALALI Bu ilişki listemize iddia olarak giriyor. Çünkü Demet Özdemir ve Furkan Palalı arasındaki ilişkiye dair söylentiler hala gizemini koruyor. No:309 dizinin setinde tanışan ikilinin birbirinden etkilenerek bir aşka yelken açtıkları iddia ediliyor. Çiftin ilişkisi ise Emirgan’daki bir gece kulübünde ortaya çıkmıştı. İçeride basın olmadığı için sarmaş dolaş dans eden ikili hayranlarının radarından kaçamamıştı. EFE DURU Furkan Palalı ile adının anılmasından kısa bir süre sonra Demet Özdemir, Gökçe Bahadır’ın eski erkek arkadaşı Efe Duru ile yakıştırılmaya başlandı. Efe Duru ile aşk iddialarına ilişkin soruları uzun bir süre boyunca cevapsız bırakan Özdemir bu ilişkisinde belirsizliği seçmişti. Hadise’nin aşk hayatını masaya yatırıyoruz: Dünden bugüne Hadise’nin eski sevgilileri OĞUZHAN ÖZYAKUP Demet Özdemir’in Beşiktaş’ın yakışıklı futbolcusu Oğuzhan Özyakup’la bir aşka yelken açtığı iddiaları gündeme damgasını vurmuştu. Başta Özyakup’a karşı ön yargılı olduğu iddia edilen ünlü oyuncunun jestler karşısında gönlünü yakışıklı futbolcuya kaptırdığı iddia edildi. İkili Gümüşlük’teki bir yazlıkta tatil yaparken kameralara yakalandı.