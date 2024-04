Aşk hayatından dert yandı! Gerçek aşkı bulmak istiyor: "Çok güzel olduğum için erkekler beni her zaman aldatır"

31 yaşındaki Amerikalı sosyal medya fenomeni Louanna Jasmin, eski sevgililerinin

çoğunun kendisini aldattığını dile getirerek adeta sosyal medyadan dert yandı.

Fiziksel görüntüsünü korumak için büyük bir çaba harcadığını dile getiren fenomen isim, "Fiziksel olarak 10/10 olduğumun farkındayım. Ben on kız tipinden on tanesinden inanılmaz derecede çekiciyim ama erkek arkadaşlarımın neredeyse her biri beni aldattı. Elbette bunun en önemli nedeni benim onların kaldıramayacağı kadar güzel olmam" dedi.

Erkeklerin fiziksel görüntüye takıldığını ve en çok ona yoğunlaştığını dile getiren Jasmin, "Ergenlik yıllarımdan beri pek çok kez aldatıldım; kelimenin tam anlamıyla sayısını unuttum. Bir kadın ne kadar güzel aldatılma ihtimali o kadar yüksek. Çünkü erkekler genellikle fiziksel görüntüye yoğunlaşarak gerçek anlamda bir kadını tanımak istemiyorlar." diye konuştu.