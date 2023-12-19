Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i solda sıfır kalır! Resmen gözleri dönüyor, alışveriş çılgını burçlar belli oldu

Her an şık ve güzel görünmek isteyen bazı kişilerin, ellerine para geçtiği anda kendilerini alışverişte bulduğunu belirten astrologlar, 5 burcu işaret etti. Onlar, Aşk-ı Memnu'daki Firdevs Yöreoğlu gibi gözlerine kestirdikleri pahalı ve şık herhangi bir ürünü ihtiyaçları dışında da alabiliyorlar. Bunu çoğunlukla estetik kaygılar güderek yapıyorlar. İşte ihtiyaçları olmasa da alışveriş tutkularından vazgeçmeyen o burçlar...
Yay burcu insanı son derece bonkördür. Tabii bu özelliği yalnızca önem verdiği insan için geçerlidir. Hem onun için hem de kendisi için kredi kartı limitinin sonuna kadar alışveriş yapabilirler.
Balıklar kazandıklarından daha fazlasını harcamaya meyillidirler. Hem giyimine hem de bakımına önem veren bu kişiler alışverişi kendilerine ayırdıkları bir etkinlik olarak görürler.
Sosyal yönleriyle bilinen İkizler burcunun bir tutkusu da alışveriş yapmaktır. Onlar çeşitli ortamlara girdikleri için hem nasıl göründüklerine hem de giyim - kuşamlarına önem verirler. İkizler burcu insanı, çoğu zaman kartını son limitine kadar kullanmaktan imtina etmez.
Teraziler ise görüntüsü ve bakımına ekstra özen gösterdiği için sık sık alışverişe çıkar. Bu onlar için yemek yemek, su içmek gibi bir şeydir. Terazi burcu insanı partnerini de sürekli hediyelere boğar.
Liderlik özellikleriyle bilinen Aslanlar, her an şık ve güzel görünmek isterler. Modayı yakından takip ederler. Bu uğurda fiyatı ne olursa olsun alışveriş yapmaktan asla çekinmezler. O süreçte, bir sonraki ay gelecek olan kredi kartı borç tutarı onlar için önemli değildir. Sonradan pişman olabilirler fakat parasız kalsalar dahi tekrar alışverişe çıkmaktan vazgeçmezler.