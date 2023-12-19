KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Burçlar - Astroloji
    4. Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i solda sıfır kalır! Resmen gözleri dönüyor, alışveriş çılgını burçlar belli oldu

    Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i solda sıfır kalır! Resmen gözleri dönüyor, alışveriş çılgını burçlar belli oldu

    19.12.2023 09:31 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astrologlar bazı burçların şaşalı bir hayatı sevdiklerini vurguladı. Onların 'estetik' kaygılar güderek ihtiyaçları dışında alışveriş yapabildiklerine dikkat çeken astrologlar, sosyal hayatlarında da oldukça bonkör olduklarını belirtti. O, burçlar Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'ini aratmıyor. İşte alışveriş çılgını 5 burç...

    Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i solda sıfır kalır! Resmen gözleri dönüyor, alışveriş çılgını burçlar belli oldu

    Her an şık ve güzel görünmek isteyen bazı kişilerin, ellerine para geçtiği anda kendilerini alışverişte bulduğunu belirten astrologlar, 5 burcu işaret etti. Onlar, Aşk-ı Memnu'daki Firdevs Yöreoğlu gibi gözlerine kestirdikleri pahalı ve şık herhangi bir ürünü ihtiyaçları dışında da alabiliyorlar. Bunu çoğunlukla estetik kaygılar güderek yapıyorlar. İşte ihtiyaçları olmasa da alışveriş tutkularından vazgeçmeyen o burçlar...

    YAY BURCU

    ALIŞVERİŞ ONLAR İÇİN BİR TUTKU!

    Yay burcu insanı son derece bonkördür. Tabii bu özelliği yalnızca önem verdiği insan için geçerlidir. Hem onun için hem de kendisi için kredi kartı limitinin sonuna kadar alışveriş yapabilirler.

    BALIK BURCU

    PARAYI KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE KULLANMAZLAR!

    Balıklar kazandıklarından daha fazlasını harcamaya meyillidirler. Hem giyimine hem de bakımına önem veren bu kişiler alışverişi kendilerine ayırdıkları bir etkinlik olarak görürler.

    İKİZLER BURCU

    KREDİ KARTLARINI SON LİMİTİNE KADAR KULLANIRLAR!

    Sosyal yönleriyle bilinen İkizler burcunun bir tutkusu da alışveriş yapmaktır. Onlar çeşitli ortamlara girdikleri için hem nasıl göründüklerine hem de giyim - kuşamlarına önem verirler. İkizler burcu insanı, çoğu zaman kartını son limitine kadar kullanmaktan imtina etmez.

    TERAZİ BURCU

    PARTNERİNİ SÜREKLİ HEDİYELERE BOĞAR!

    Teraziler ise görüntüsü ve bakımına ekstra özen gösterdiği için sık sık alışverişe çıkar. Bu onlar için yemek yemek, su içmek gibi bir şeydir. Terazi burcu insanı partnerini de sürekli hediyelere boğar.

    ASLAN BURCU

    KREDİ KARTI BORÇ TUTARI O SÜREÇTE ÖNEMSİZ GELEBİLİR AMA...

    Liderlik özellikleriyle bilinen Aslanlar, her an şık ve güzel görünmek isterler. Modayı yakından takip ederler. Bu uğurda fiyatı ne olursa olsun alışveriş yapmaktan asla çekinmezler. O süreçte, bir sonraki ay gelecek olan kredi kartı borç tutarı onlar için önemli değildir. Sonradan pişman olabilirler fakat parasız kalsalar dahi tekrar alışverişe çıkmaktan vazgeçmezler.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edin! O parfüm indirime girdiİster kendinize ister sevdiklerinize hediye edin! O parfüm indirime girdi
    Hepsi güzellik abidesi! İşte en etkileyici burçlar...Hepsi güzellik abidesi! İşte en etkileyici burçlar...
    Sadece süper zekiler bu zeka testini 7 saniyede çözebiliyor!Sadece süper zekiler bu zeka testini 7 saniyede çözebiliyor!
    Anahtar Kelimeler:
    Nebahat Çehre Astroloji aşk-i memnu burçlar firdevs yöreoğlu Astrolog Göz
    En Çok Okunan Haberler
    Sonunda bu da oldu! 'Tık' uğruna sosyal medyadan paylaştılar

    Sonunda bu da oldu! 'Tık' uğruna sosyal medyadan paylaştılar

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Restoran, kafe ve pastanelerde yeni dönem başlıyor

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Restoran, kafe ve pastanelerde yeni dönem başlıyor

    Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

    Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

    Yeşim’in ölümünde cinayet şüphesi

    Yeşim’in ölümünde cinayet şüphesi

    Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

    Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

    Hepsi güzellik abidesi! İşte en etkileyici burçlar...

    Hepsi güzellik abidesi! İşte en etkileyici burçlar...

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

    Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

    Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

    Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

    Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

    Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

    Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

    Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.