Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i solda sıfır kalır! Resmen gözleri dönüyor, alışveriş çılgını burçlar belli oldu

Her an şık ve güzel görünmek isteyen bazı kişilerin, ellerine para geçtiği anda kendilerini alışverişte bulduğunu belirten astrologlar, 5 burcu işaret etti. Onlar, Aşk-ı Memnu'daki Firdevs Yöreoğlu gibi gözlerine kestirdikleri pahalı ve şık herhangi bir ürünü ihtiyaçları dışında da alabiliyorlar. Bunu çoğunlukla estetik kaygılar güderek yapıyorlar. İşte ihtiyaçları olmasa da alışveriş tutkularından vazgeçmeyen o burçlar...

ALIŞVERİŞ ONLAR İÇİN BİR TUTKU!

Yay burcu insanı son derece bonkördür. Tabii bu özelliği yalnızca önem verdiği insan için geçerlidir. Hem onun için hem de kendisi için kredi kartı limitinin sonuna kadar alışveriş yapabilirler.

PARAYI KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE KULLANMAZLAR!

Balıklar kazandıklarından daha fazlasını harcamaya meyillidirler. Hem giyimine hem de bakımına önem veren bu kişiler alışverişi kendilerine ayırdıkları bir etkinlik olarak görürler.

KREDİ KARTLARINI SON LİMİTİNE KADAR KULLANIRLAR!

Sosyal yönleriyle bilinen İkizler burcunun bir tutkusu da alışveriş yapmaktır. Onlar çeşitli ortamlara girdikleri için hem nasıl göründüklerine hem de giyim - kuşamlarına önem verirler. İkizler burcu insanı, çoğu zaman kartını son limitine kadar kullanmaktan imtina etmez.

PARTNERİNİ SÜREKLİ HEDİYELERE BOĞAR!

Teraziler ise görüntüsü ve bakımına ekstra özen gösterdiği için sık sık alışverişe çıkar. Bu onlar için yemek yemek, su içmek gibi bir şeydir. Terazi burcu insanı partnerini de sürekli hediyelere boğar.

KREDİ KARTI BORÇ TUTARI O SÜREÇTE ÖNEMSİZ GELEBİLİR AMA...

Liderlik özellikleriyle bilinen Aslanlar, her an şık ve güzel görünmek isterler. Modayı yakından takip ederler. Bu uğurda fiyatı ne olursa olsun alışveriş yapmaktan asla çekinmezler. O süreçte, bir sonraki ay gelecek olan kredi kartı borç tutarı onlar için önemli değildir. Sonradan pişman olabilirler fakat parasız kalsalar dahi tekrar alışverişe çıkmaktan vazgeçmezler.

