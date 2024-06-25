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    4. Aşk karın doyuruyor! Aşık olmak zayıflatıyor mu? Araştırma sonucu ortaya çıktı

    Aşk karın doyuruyor! Aşık olmak zayıflatıyor mu? Araştırma sonucu ortaya çıktı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    25.06.2024 16:00
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    Duygusal yeme bozukluğu neden mi olur? Yemeğe olan saplantı aslında bir sevgi ihtiyacıdır. Eğer yeterince sevilmiyorsanız daha fazla yeme eğiliminde olabilirsiniz. Seviyorsanız ve seviliyorsanız daha az yersiniz.

    Aşk karın doyuruyor! Aşık olmak zayıflatıyor mu? Araştırma sonucu ortaya çıktı

    Ne zaman birisi size aşık olsa daha fazla yiyemezsiniz. Duygularımız gerçekten biri güzelde doyurursa açlık ve boşluk hissetmeyiz.

    AŞIK OLMAK ZAYIFLATIYOR MU?

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    ABD’deki Harvard Üniversitesi’nde yapılan çalışmada “aşk hormonu ” olarak bilinen oksitosinin kilo vermekte etkili olduğu ortaya çıktı. Evet yapılan araştırmalara göre aşık olan her 10 kişiden 8’i kilo vermektedir.

    AŞK

    Erkekte kadında aşık olduğunda zayıflamaktadır. Araştırmaya katılan “âşık” kadınların yüzde 62’si, erkeklerin ise yarısı ilişkileri başladıktan sonra kilo verdiklerini söylemişlerdir.

    aşk sevgili eş

    Aşık olunca salgılanan melatonin, serotonin, adrenalin ve oksitosin hormonları kanserden şişmanlığa birçok derde çare olan hormonlardır. En çok dikkat çeken etki ise, aşkın beyinde sevgi, sevilme, koşulsuz sevgi ve ait olma duygularını oluşturması ve buna bağlı kişide psikolojik açlığın doyurulmasına ve iştahın kapanmasına neden olmasıdır. Duygu eksikliğinden kaynaklı oluşan özellikle karbonhidrata yönelik yeme atakları aşk ile beraber yok olmaktadır.

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    Anahtar Kelimeler:
    Aşk sevgi
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