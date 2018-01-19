KADIN

Aşk vücuda neler yapıyor?

Aşk vücuda neler yapıyor?

Aşk vücuda neler yapıyor?

Herkes aşkın iyi hissettirdiğini biliyor ama arkasında gerçek bir bilim olduğunu ne kadar biliniyor? Aşkın zihninizde ve bedeninizde bıraktığı bilimsel olarak kanıtlanmış en şaşırtıcı etkilerini derledik.

Aşk doğal bir ağrı kesici

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Kucaklamanın ne kadar rahat hissettirdiğini hepimiz biliyoruz. Yapılan son çalışmalarda, 10-20 saniyelik bir sarılma sırasında salınan oksitosinin ağrılara özellikle de baş ağrısına iyi geldiği saptandı. Bilim insnaları ayrıca orgazm olmanın da ağrıları hafiflettiğini söylüyor.

Kalbe iyi geliyor

Çalışmalar sevginin ifadelerinin kalp atış hızınızı yarı yarıya azalttığını gösteriyor. Bu stresli durumlarda daha da etkilidir ve uzun vadede kalp rahatsızlığı riskini azaltır.

Ayrıca, aşk hormonu olarak bilinen ve dünyadaki en şaşırtıcı moleküllerden biri olduğuna inanılan oksitosin salgılanarak stres ve kan basıncı düşer. Özgüven artar depresyonla savaşmamıza yardımcı olur.

Aşk, vücudunuzun hastalıkla savaşmasına yardımcı olur. El ele tutuşmak, jestler bağışıklık sistemimizi geliştiren endorfin üretimini arttırır.

Aşk uykusuzluğu tedavi eder

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Aşk hormonları (oksitosin ve endorfinler), stresten sorumlu hormon olan kortizol salınımının etkisini azaltır. Çalışmalar, cinsel ilişkiye girmenin iyi bir gece uykusu için etkili tedavilerden biri olduğu da kanıtlanmıştır.

Ömrünüzü uzatır

Araştırmalar gösteriyor ki, özellikle evliliği iyi olan kişiler daha sağlıklı besleniyor, daha iyi dinleniyor ve daha az stresli. Bu da, sevgi dolu ve bağlı bir ilişki içinde olan kişilerin daha uzun yaşama eğiliminde olduklarını gösteriyor.

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Aşk terapidir

İnsanlar birçok nedenden dolayı dinlenmek ve anlaşılmak istedikleri için tedaviye başvurur. Dünyadaki tüm uzmanların arasından, size en etkin ve en kapsamlı "terapi" sunacak kişi eşiniz veya sevgilinizdir. Ancak sosyal endişeler, fiziksel, zihinsel durumuzla başa çıkabilmenin ana yolu ''tıp''tır.

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