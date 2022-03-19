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Asker eğlencesinde kan aktı: 1 yaralı

19.03.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Bafra ilçesinde asker eğlencesinde silahla ateş edilmesi sonucu kazara vurulan şahıs yaralandı.

Asker eğlencesinde kan aktı: 1 yaralı

Olay, Kuşcular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düzenlenen asker eğlencesinde H.S.’nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun arkadaşı 3 çocuk babası Ahmet T.’ye (39) isabet etti. Sırt boşluğundan giren kurşun karın boşluğundan çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan Ahmet T., 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası arkadaşını kazayla vuran H.S., jandarma ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Asker silahlı saldırı
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