Askeralma Kanun Teklifi komisyonda

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, yeni askerlik sistemine ilişkin teklifin ciddi sorunları çözecek niteliğe sahip olduğunu belirterek, "Sistemin bütününe yapılan eleştirilerde haksızlık yapılıyor. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanların sayısının 600 bin olduğu söylendi ama yoklama ve bakaya kalanların sayısı 460 bin civarında." dedi.

Milli Savunma Komisyonunda yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı Askeralma Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "12 ay yaparken yetmeyen asker kaynağının süre 6 aya inince nasıl yeteceğini" sordu.

Askerlikte kalacaklara TOKİ'de öncelik verilmesini eleştiren Çelebi, profesyonel olarak yıllardır askerlik yapan ve terörle mücadele eden askerlere de bu hakkın tanınmasını istedi.

- "Döviz ile bedelliyi ayırın"

CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar ise bedelli askerlik için ödenecek ücretleri eleştirerek, "15 bin lira 5 aylık bir tarihte 30 bine çıkmasının kıstası nedir?" diye sordu. Dövizle askerlik yapacaklarla bedelli askerlik yapacaklar arasında haksızlık olduğunu savunan Sancar, "Gurbetçiyle Türkiye'deki vatandaşı aynı tutarsanız bu adaletli olmaz. Döviz ile bedelliyi ayırın. Yurt dışındaki asgari ücretle Türkiye'deki aynı değil. Gelir farkı varsa gider farkı da olmalı." diye konuştu.