HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü

Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 15:11 | Son Güncelleme

Didim’de 23 yaşındaki Deniz Çınar’ın, en yakın arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü

Didim’de 23 yaşındaki Deniz Çınar’ın, en yakın arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Askerden izne geldiği öğrenilen Çınar’ın en yakın arkadaşı cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Cinayetin, uzun süredir ayrı olan iki arkadaşın birlikte alkol alıp eğlendikten sonra alkolün etkisiyle aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu işlendiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre; Didim’in Akyeniköy Mahallesi’nde dedesi ve ninesiyle birlikte yaşayan ve ilçedeki bir demircide çalışan 23 yaşındaki Deniz Çınar’ın cansız bedeni 1 Kasım Pazar sabahı yaşadığı evin sokağında bulunmuştu.
Sabah saatlerinde işe giden ağabeyi tarafından cansız bedeni bulunan Deniz Çınar’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatan Didim Jandarması olayı kısa sürede aydınlattı. Olayın meydana geldiği akşam saatlerinde Deniz Çınar’ın en yakın arkadaşı olan ve askerden izne geldiği öğrenilen Ahmet Ö. (24) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Çınar’ın en yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve askerden izinli geldiği öğrenilen Ahmet Ö.’nün, ifadesinde olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Gözaltına alınan Ahmet Ö., jandarmadaki ifadesinin ardından Didim Adliyesine sevk edildi. Hayatını kaybeden Deniz Çınar’ın ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akyeniköy’de toprağa verileceği belirtildi.

Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
İdil Şirin'in sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklamaİdil Şirin'in sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?''Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
En Çok Okunan Haberler
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Tepkilerden sonra bakın ne dedi! 'Sessizce...'
Tepkilerden sonra bakın ne dedi! 'Sessizce...'
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Diğer Haberler
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılmıştı! 3 yaşındaki minik Elif'in hastaneden ilk görüntüleri
3 yaşındaki minik Elif'in hastaneden ilk görüntüleri
İzmir'deki deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
Korku dolu anlar! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Son dakika İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
Kahramanmaraş'ın Belediye Başkanı Hayrettin Güngör koronavirüse yakalandı
Büyükşehir belediye başkanı koronaya yakalandı
İdil Şirin'in sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama
İdil Şirin'in sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.