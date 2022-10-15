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Askere gidecekken kurada adı çıktı... 23 yaşında patlamada şehit oldu

15.10.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'daki maden faciasının ardından hayatını kaybeden işçilerin hikayeleri yürek yakmaya devam ediyor. 23 yaşındaki Rahman Özçelik de onlardan biri. 19 yaşında askere gidecekken kurada adı çıkan Özçelik askerliğini parayla yapacağını söyleyerek madenci olmaya karar verdi. Babaannesiyle yaşayan Özçelik bugün toprağa verildi.

Askere gidecekken kurada adı çıktı... 23 yaşında patlamada şehit oldu

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında meydana gelen patlamada şehit düşen 23 yaşındaki maden işçisi Rahman Özçelik toprağa verildi. Babaannesi askere gitmeye hazırlanırken kurada adı çıkınca madenci olan torununu anlattı.

23 YAŞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Makaracı köyünde yaşayan 23 yaşındaki Rahman Özçelik, 2019 yılında askere gitmeye hazırlanırken maden ocağına işçi alımı için kura çekimine başvurdu. Kurada adı çıkınca Amasra’daki maden ocağında mesaiye başlayan Özçelik, patlamada hayatını kaybetti. Özçelik’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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"ASKERLİĞİ PARAYLA YAPACAĞINI SÖYLEDİ"

Babaannesi Gülizar Özçelik, “Askerliği parayla yapacağını söyledi. Kendi gitmek istemedi. Madenci olmak istiyordu. Kendi isteğiyle madenci oldu. 2019’da kura çekiminde kendi isteğiyle girmişti. Biz burada birlikte oturuyoruz. Haberi dün aldık. Telefon geldi. Ocakta grizu patlamış deyince millet hep koştu. Olayı öyle haber aldık. Daha yaşı genç, 23 yaşındaydı.” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit Bartın maden ocağı
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