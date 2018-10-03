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Askeri araç Meriç Nehri'ne devrildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Edirne'nin Enez ilçesinde devriye görevi yapan askeri kamyonun Meriç Nehri'ne düşmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.

Askeri araç Meriç Nehri'ne devrildi!

Alınan bilgiye göre, taşkını önlemek için nehir kenarına yapılan toprak set üzerinde devriye atan askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Meriç Nehri'ne devrildi.

  1. Derece Askeri Yasak Bölge'de meydana gelen kazada araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı. Hafif yaralanan 2 asker Keşan Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı.

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Keşan Devlet Hastanesi yetkilileri askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Enez TSK

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