Askeri şubede silahlı saldırı! Dünyanın konuştuğu kararın ardından dehşeti yaşattı: ''Kimse savaşmayacak''

Silahlı saldırıda askerlik şubesinde görev yapan rütbeli bir subay ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı subay Alexander Eliseev'in yoğun bakımda olduğu açıklandı. Irkutsk bölge başkanı Igor Kobzev tarafından yapılan açıklamada, saldırganın olayın hemen ardından olay yerinde gözaltına alındığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırganın 25 yaşlarındaki yerel sakin Ruslan Zinin olduğu ve altı el ateş açtığı aktarıldı. Saldırganın silahını ateşlemeden hemen önce "Kimse savaşmayacak. Şimdi eve gidiyoruz" diye bağırdığı öğrenildi. Genç adam hakkında silahlı saldırı düzenlemek ve bir kolluk görevlisinin hayatına kastetmekten dava açıldı.

İşte saldırganın son görüntüleri:

The man who shot at the head of the draft board of the military enlistment office in #UstIlimsk was detained. He turned out to be 25-year-old local resident Ruslan Zinin. pic.twitter.com/OZNfs9qAaS