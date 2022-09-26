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  4. Askeri şubede silahlı saldırı! Dünyanın konuştuğu kararın ardından dehşeti yaşattı: ''Kimse savaşmayacak''

Askeri şubede silahlı saldırı! Dünyanın konuştuğu kararın ardından dehşeti yaşattı: ''Kimse savaşmayacak''

26.09.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Irkutsk bölgesinde bulunan, kısmi seferberlik sonrası askere alım işlerinin yapıldığı Ust-Ilimsk'in askeri kayıt bürosunda silahlı bir saldırı meydana geldi. Genç bir adamın, makineli tüfekle ateş açtığı saldırı büyük paniğe neden oldu.

Silahlı saldırıda askerlik şubesinde görev yapan rütbeli bir subay ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı subay Alexander Eliseev'in yoğun bakımda olduğu açıklandı. Irkutsk bölge başkanı Igor Kobzev tarafından yapılan açıklamada, saldırganın olayın hemen ardından olay yerinde gözaltına alındığı bildirildi.

DAVA AÇILDI

asker

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırganın 25 yaşlarındaki yerel sakin Ruslan Zinin olduğu ve altı el ateş açtığı aktarıldı. Saldırganın silahını ateşlemeden hemen önce "Kimse savaşmayacak. Şimdi eve gidiyoruz" diye bağırdığı öğrenildi. Genç adam hakkında silahlı saldırı düzenlemek ve bir kolluk görevlisinin hayatına kastetmekten dava açıldı.

İşte saldırganın son görüntüleri:


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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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