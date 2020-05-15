Askerler ne zaman gelecek? Terhisler ne zaman başlayacak?

2020 yılında askerde olanlar geçtiğimiz günlerde kritik bir haber almış ve koronavirüs önemleri kapsamında terhisler durdurulmuştu. O tarihten bu yana gerek askerler gerekse de asker yakınları terhisler ne zaman başlayacak, askerler ne zaman gelecek merak ediyorlardı. Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar beklenen tarihi açıkladı.

ASKERLER NE ZAMAN GELECEK?

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar askerlerin ve yakınlarının özlemenin biteceği terhis tarihini açıkladı. Buna göre terhisler 31 Mayıs Pazar günü başlayacak.

BEDELLİ ASKERLİK ALIMLARI YENİDEN BAŞLIYOR

Hulisi Akar açıklamalarında bedelli askerliğe de değindi ve 20 Haziran’da bedelli askerlik alımlarının başlayacağını duyurdu.

