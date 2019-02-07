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"Askerlerimiz terörü yuvalarında perişan edecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 12:11 | Son Güncelleme

Kayseri'de 3 yıl önce askerlere yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan piyade onbaşı Muhammed Ali Ocak'ın Kırşehir'de yaşayan babası Selfet Ocak, vatan savunması için canla başla mücadele eden askerlerin, terörü yuvalarında perişan edeceğini belirtti - Şehit babası Selfet Ocak: - "Askerlerimiz terörü yuvalarında perişan edecek. Yüce mevladan ümidimi asla kesmiyorum. Allah'ın izniyle hepsini toprağa gömdük oralarda. Terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürenlere Allah hidayet eylesin"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kayseri'de 3 yıl önce, askerleri taşıyan halk otobüsünü hedef alan patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan piyade onbaşı Muhammed Ali Ocak'ın babası Selfet Ocak, vatan savunması için canla başla mücadele eden askerlerin, terörü yuvalarında perişan edeceğini söyledi.

Şehit babası Ocak, oğluna duyduğu özlemi, onun annesinin mezarının yanında olan kabrini sık sık ziyaret ederek dindirmeye çalışıyor.

Ocak, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesindeki bir cami önünde açtığı sergiden elde ettiği kazancıyla kıt kanaat imkanlarla büyüttüğü 5 çoğundan Muhammed Ali'nin mezar taşını temizleyip, çevresini düzenliyor.

Askere gitmeden önce Ahi Evran Üniversitesi'ndeki eğitiminden kalan zamanlarında sık sık yanına gelerek kendisine yardım eden oğlunun şehit olmasının kendisine hem üzüntü hem de gurur verdiğine belirten Ocak, ihtiyaç duyulması ve imkan verilmesi halinde terörle mücadelede görev almak istiyor.

Olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acısını ilk günkü tazeliğiyle yüreğinde yaşayan baba Selfet Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit oğlunun her zaman hayırlı bir evlat olduğunu, kalbinin hep vatan sevgisiyle attığını söyledi.

Çok düşkün olduğu annesinin, Muhammed Ali 12 yaşındayken vefat ettiğini belirten Ocak, oğluna hem baba hem anne yeri geldiğinde bir kardeş gibi yaklaşarak büyütmeye gayret ettiğini dile getirdi.

Kayseri'de görev yapmasına rağmen oğlunun birliğinin Doğu ve Güneydoğu'da operasyonlara gittiğini belirten Ocak, patlamadan bir süre önce Muhammed Ali'nin, Çukurca'dan Kayseri'ye döndüğünü söyledi.

Muhammed Ali'nin Çukurca'ya gitmeden önce 10 gün izne geldiğini ifade eden Ocak, bu sürede onunla hasret giderme imkanı bulduğunu belirtti.

- "Askerlerimiz terörü yuvalarında perişan edecek"

Terör örgütlerinin her zaman perişan olacağını dile getiren Ocak, şöyle konuştu:

"Askerlerimiz, terörü yuvalarında perişan edecek. Yüce Mevla'dan ümidimi asla kesmiyorum. Allah'ın izniyle hepsini toprağa gömdük oralarda. Terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürenlere Allah hidayet eylesin. Başka bir şey diyemiyorum. Allah bizlere terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecek hal vermesin. O tür davranışlardan kaçınmayı nasip etsin. Müslümanlara da bu konuda şuur versin."

Ocak, Ahi Evran Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra askere giden şehit Muhammed'in, uzman çavuş olduktan sonra kendisine iyi bir hayat yaşatmayı, çok istediği hac ve umre ibadetlerini yaptırmayı arzu ettiğini anlattı.

Evlatlık görevini en iyi şekilde yapmanın hayallerini kurarken Kayseri'de çarşı iznine çıktıkları sırada bomba yüklü aracın patlatılması sonucu oğlunun şehit olduğunu aktaran Ocak, şunları kaydetti:

"Muhammed Ali'nin vasiyetleri çoktu. 'Fakirlikten bizi bu durumlara getirdin. Yoktan bir şeyler yaparak bizleri büyüttün, asker ettin' dedi. Uzman olmak istiyordu. 'Ben daha evlenmeyeceğim, uzman olunca seni hacca göndereceğim, umreye göndereceğim, sana güzel bir ev ve araba alacağım, her tarafı gezdireceğim' dedi. 'Ben senden bir şey istemiyorum, babalık görevimi yapayım, evlendireyim, barklandırayım, sen bize bir hoppala yap, biz onu sevelim' deyince gülerdi, sevinirdi. Onun vasiyetini yerine getirmek için umreye gittim. Bu yıl da hacca gideceğim. Allah herkese nasip etsin."

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