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ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET AĞUSTOS CELBİ SORGULAMA: Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? MSB sınıflandırma sonuçları

28.07.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri ile ilgili son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belli oldu. Peki, Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? İşte MSB askerlik yerleri e devlet Ağustos celbi sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET AĞUSTOS CELBİ SORGULAMA: Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? MSB sınıflandırma sonuçları

Askerlik yerleri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağustos, Eylül ve Ekim 2023 döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiği kaydedildi. Birçok kişi internette "2023 Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte MSB askerlik yerleri e devlet Ağustos celbi sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU!

Askerlik yerleri hakkında açıklama MSB'nin Twitter hesabından yapıldı.

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MAB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir."

ASKERLİK YERİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları e-Devlet'e TC kimlik no ve şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Sayfaya giriş yaptıktan sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023

Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023

Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

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