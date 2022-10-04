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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri belli oldu mu?

04.10.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri ve kasım ayı celp ile sevk tarihleri vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi tarafından merak edilen sevk tarihleri ve askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri belli oldu mu?

Askerlik yeri sorgulamaları, ekim ayının gelmesiyle araştırılmaya başlandı. Askerlik yerleri Kasım celp ve sevk tarihleri e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Konuyla alakalı gözler MSB'ye (Millî Savunma Bakanlığı) çevrildi. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

ASKERLİK YERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde belli olacak. Sonuçlar e-Delet üzerinden sorgulanacak.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri belli oldu mu?

SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup) 10 Kasım 2022

Er (2. Grup) 8 Aralık 2022

Er (3. Grup) 5 Ocak 2023

Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.08.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Asker Milli Savunma Bakanlığı
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