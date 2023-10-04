Aşkınız mahkeme salonunda bitmesin! Bunları yapmadan önce bir daha düşünün, evliliklerin sonu oluyor

Günümüzde birçok evlilik kısa sürüyor. Boşanmaların arttığı gözlemlenirken çiftler de zamanla birbirlerine olan saygıyı yitiriyor. Evlilik ve aile terapisti Elinor Bawnik bir ilişkinin daha uzun sürmesi için hemen vazgeçmesi gereken davranışları açıkladı.

Uzman isim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Haksızlığa uğradığınızda kırgınlık veya öfke hissedersiniz. Öfke duygusunun geçmesi kırgınlığa göre daha hızlıdır. Kırgınlık hisseden taraf ilişkide bazı davranışlarında bu duygusunu belli eder. Bu durum ilişkinin zamanla zayıflamasına neden olur."

İşte uzmanlara göre bir ilişkide sorun olduğunu gösteren işaretler:

İLETİŞİMSİZLİK

Birlikte vakit geçirmeyen ve sık sık iletişim kurmayan çiftler zamanla birbirinden kopar. Bu da bir süre sonra evliliğin sona ermesine neden olabilir.

PASİF AGRESİF DAVRANIŞLAR

Kırgınlıkların başında çoğunlukla duygular sert bir şekilde ifade edilir. Pasif agresif davranışlar sergilemek, kırıcı olmak zamanla büyük bir soruna dönüşür.

KIYASLAMA YAPMAK

Uzmanlara göre partnerini başka biriyle kıyaslayanlar ilişkinin zedelenmesine yol açıyor. Bu durum kişinin öz saygısını zedelemesine neden olabilir.

SÜREKLİ EDİLEN ŞİKAYETLER!

Olumsuz konuşmak, şikayet etmek, eleştirel bir tutum sergilemek karşınızdaki kişiyi yorar. Bunu iyi niyetle yapanlar da var fakat her zaman istenilen empatiyi elde edilemeyebilir. Bu da daha fazla kırgınlığa yol açabilir.

İPLERİ KOPARACAK SÖZLERDEN KAÇININ

Kızgınlık anında geri dönüşü olmayan sözler sarf etmeyin. Partnere söylenen incitici şeyler sözler daha sonra pişmanlık ve utan nedeni olabilir.

