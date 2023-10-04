KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. AŞK - CİNSELLİK
    4. Aşkınız mahkeme salonunda bitmesin! Bunları yapmadan önce bir daha düşünün, evliliklerin sonu oluyor

    Aşkınız mahkeme salonunda bitmesin! Bunları yapmadan önce bir daha düşünün, evliliklerin sonu oluyor

    04.10.2023 08:51 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bir ilişkinin olmazsa olmazı sevgi, saygı ve sadakattir. Fakat çiftlerin önemsemediği bazı davranışlar güzel giden bir ilişkinin sonunu getirebilir. Partnerini kaybetmek istemeyen kişiler bu tür durumlarda daha dikkatli davranmalı.

    Günümüzde birçok evlilik kısa sürüyor. Boşanmaların arttığı gözlemlenirken çiftler de zamanla birbirlerine olan saygıyı yitiriyor. Evlilik ve aile terapisti Elinor Bawnik bir ilişkinin daha uzun sürmesi için hemen vazgeçmesi gereken davranışları açıkladı.

    Uzman isim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Haksızlığa uğradığınızda kırgınlık veya öfke hissedersiniz. Öfke duygusunun geçmesi kırgınlığa göre daha hızlıdır. Kırgınlık hisseden taraf ilişkide bazı davranışlarında bu duygusunu belli eder. Bu durum ilişkinin zamanla zayıflamasına neden olur."

    pexels-ketut-subiyanto-4308042

    İşte uzmanlara göre bir ilişkide sorun olduğunu gösteren işaretler:

    İLETİŞİMSİZLİK

    Birlikte vakit geçirmeyen ve sık sık iletişim kurmayan çiftler zamanla birbirinden kopar. Bu da bir süre sonra evliliğin sona ermesine neden olabilir.

    pexels-ketut-subiyanto-4246239

    PASİF AGRESİF DAVRANIŞLAR

    Kırgınlıkların başında çoğunlukla duygular sert bir şekilde ifade edilir. Pasif agresif davranışlar sergilemek, kırıcı olmak zamanla büyük bir soruna dönüşür.

    pexels-odonata-wellnesscenter-226166

    KIYASLAMA YAPMAK

    Uzmanlara göre partnerini başka biriyle kıyaslayanlar ilişkinin zedelenmesine yol açıyor. Bu durum kişinin öz saygısını zedelemesine neden olabilir.

    pexels-keira-burton-6147245

    SÜREKLİ EDİLEN ŞİKAYETLER!

    Olumsuz konuşmak, şikayet etmek, eleştirel bir tutum sergilemek karşınızdaki kişiyi yorar. Bunu iyi niyetle yapanlar da var fakat her zaman istenilen empatiyi elde edilemeyebilir. Bu da daha fazla kırgınlığa yol açabilir.

    pexels-alex-green-5700170

    İPLERİ KOPARACAK SÖZLERDEN KAÇININ

    Kızgınlık anında geri dönüşü olmayan sözler sarf etmeyin. Partnere söylenen incitici şeyler sözler daha sonra pişmanlık ve utan nedeni olabilir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Aylık burç yorumları: 2023 Ekim AyıAylık burç yorumları: 2023 Ekim Ayı
    2-8 Ekim 2023 haftası: Haftalık burç yorumları...2-8 Ekim 2023 haftası: Haftalık burç yorumları...
    Onlarla baş etmek her yiğidin harcı değil! İşte en zeki burçlar...Onlarla baş etmek her yiğidin harcı değil! İşte en zeki burçlar...
    Anahtar Kelimeler:
    evlilik Göz aile terapisti çiftler ilik sevgi

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

    Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

    Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

    Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

    Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

    Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

    Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

    Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.