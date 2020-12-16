'Asla asla' demeyin! Gaz çıkarmak için 9 ay bekleniyor

Bir ilişkinin başlangıcı genellikle 'balayı aşaması' olarak adlandırılır. İlişki taze olduğunda, duygular daha yoğun olabilir, birbirinizi görmenin heyecanı artabilir. Uzmanlar balayı aşamasında, çiftlerin (biraz gerçekçi olmayan) yanlarını gösterdiğini söylüyor. Yani kişiler utanç verici olarak adlandırılan gaz çıkarma, ya da ağlama gibi davranışları bu dönemde yapmamaya özen gösteriyor. Ama gerçek şu ki balayı aşaması bir gün bitiyor ve yapmam denilen şeyler bir bir yapılmaya başlanıyor.

GAZ ÇIKARMAK İÇİN 9 AY BEKLENİYOR

Yapılan ankette binden fazla yetişkinin görüşü alındı. Ve çoğu erkeğin kadınlardan önce 'gevşemeye' hazır oldukları ortaya çıktı. Çoğu erkek ilişkinin belli bir noktasında iyi giyinmeyi bırakıyor hatta tuvalete girerken kapıyı açık bırakıyor. Ancak her iki tarafında anlaştığı bir nokta var o da gaz çıkarmak. Çiftler birbirlerinin yanında gaz çıkarmak için yaklaşık 9 ay bekliyor.

Aynı ankete katılan kişilere 'partnerinizin yanında ne zaman sivilce sıkarsınız?' sorusuna erkekler 10 ay, kadınlarsa sekiz ay veya 1 sene cevabını verdi.