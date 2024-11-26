Asla bozulmayan kaşar peyniri saklama yöntemi! Küf oluşumunu engelliyor

Kaşar gibi kuru peynir türlerinin ambalajları açıldıktan sonra bu peynirlerin kalan kısımları önce havlu kağıda sarılmalı ve ardından streç filmle kaplanmalıdır. Bu şekilde küf oluşumuna sebep olan nem ve oksijenin peynire etki etmesi engellenmiş olur.

Bir ayrı yöntem daha var. Sizler mutfağınız da havlu kağıt kullanmıyorsanız, önce yağlı kağıt ardından streç filme sarıp da saklayabilirsiniz.

Burada ayrı bir parantez açmak gerekirse, uzmanlar yağlı kağıtların içeriğinde bulunan kimyasallar nedeniyle kullanımını tavsiye etmiyor bunun yerine ağartılmamış yağlı kağıt kullanabilirsiniz.

Beyaz peynir, iki hafta içerisinde tazeliğini ve lezzetini kaybeder. Kaşar peyniri veya tulum gibi sert peynirlerde birkaç hafta dayanıklıdır. Gravyer gibi oldukça sert peynirler ise bir aya kadar dayanıklılık göstermektedir.