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  4. Asla bozulmayan kaşar peyniri saklama yöntemi! Küf oluşumunu engelliyor

Asla bozulmayan kaşar peyniri saklama yöntemi! Küf oluşumunu engelliyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.11.2024 16:49
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Kaşar gibi kuru peynir türleri ambalajı açıldıktan kısa bir süre sonra küflenmeye ve bozulmaya başlıyor. Eğer kaşar peynirlerinizi daha uzun süre saklamak ve küf oluşumunu engellemek istiyorsanız bu basit saklama yöntemi ile peynirlerinizi uzun süre taze tutabilirsiniz.

Asla bozulmayan kaşar peyniri saklama yöntemi! Küf oluşumunu engelliyor

Kaşar gibi kuru peynir türlerinin ambalajları açıldıktan sonra bu peynirlerin kalan kısımları önce havlu kağıda sarılmalı ve ardından streç filmle kaplanmalıdır. Bu şekilde küf oluşumuna sebep olan nem ve oksijenin peynire etki etmesi engellenmiş olur.

peynir saklama yöntemi

Bir ayrı yöntem daha var. Sizler mutfağınız da havlu kağıt kullanmıyorsanız, önce yağlı kağıt ardından streç filme sarıp da saklayabilirsiniz.

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Burada ayrı bir parantez açmak gerekirse, uzmanlar yağlı kağıtların içeriğinde bulunan kimyasallar nedeniyle kullanımını tavsiye etmiyor bunun yerine ağartılmamış yağlı kağıt kullanabilirsiniz.

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Beyaz peynir, iki hafta içerisinde tazeliğini ve lezzetini kaybeder. Kaşar peyniri veya tulum gibi sert peynirlerde birkaç hafta dayanıklıdır. Gravyer gibi oldukça sert peynirler ise bir aya kadar dayanıklılık göstermektedir.

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Anahtar Kelimeler:
peynir
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