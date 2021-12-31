Aslan burcu 2022 yıllık burç yorumları! 2022 yılında aslan burcunu neler bekliyor?

Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burçları yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her yıla başlarken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2022 aslan burcu yorumunu hazırladık. İşte aslan burcu 2022 yıllık burç yorumu...

ASLAN BURCU 2022 YILLIK YORUMU (23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)

2022 yılına Venüs Retrosu ile başlıyoruz. 7 Şubata kadar Venüs Retro harekette olacak. Bu retro sürecinde iş hayatınızda ve çalışma ortamınızda düzen değişiklikleri yaşanabilir. Çalışanlarınız ve altlarınızın görev dağılımını düzenleyebilirsiniz. Çalışma ortamınızdaki kadın arkadaşlarınızla ilişkilerinizde daha profesyonel ve mesafeli olmanız, akılcı ilerlemeniz ve iş odaklı düşünmeniz gereken bir süreç olacak. Bu dönemde ayrıca sağlığınıza özen göstermeli ve düzenli beslenmeye çalışmalısınız. Yaşam rutinlerinizde değişiklikler yapmak için güzel bir zaman. Kilo vermeye ise elverişli bir dönem.

29 Aralık 2021 tarihinde Balık burcuna geçen Jüpiter, 11 Mayıs tarihine kadar burada ilerleyecek. Bu transit boyunca finansal konularda mevcut rutininiz ve dengeleriniz önemli ölçüde değişime gidecektir. Kazancınız artarken bir yandan artan kazançla giderleriniz de artabilir. Harcamalar konusunda daha rahat davranabilirsiniz. Araçlarla ilgili satın alımlar, satışlar, değişiklikler ve kredilerle ilgili aktif gündemler içerisine girebilirsiniz. Seyahatler ve yolculuklara da daha yüklü harcamalar yapabilirsiniz. Özellikle yurtdışı seyahatleri için bütçe ayırabilir, eş ve partnerle, yakın bir dostunuzla uzak mesafe yolculuklara çıkabilirsiniz.

ŞANS SİZDEN YANA OLACAK

11 Mayıs tarihinde Jüpiter, Balık burcundan Koç burcuna geçecek. 28 Ekim tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu transitin burcunuza etkileriyle daha şanslı bir döneme gireceksiniz. Şartlar sizden yana ilerlemeye başlayacak. Eğitim hayatınız ve akademik süreçlerinizle ilgili yeni başlangıçlar içerisinde olabilirsiniz.

30 Nisan tarihinde Boğa burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınızda uzun süredir var olan rutin ve düzen köklü bir şekilde değişmeye başlayacak. Evliler için çocuk doğumu, ayrılık aşamasındakiler için kalıcı ayrılıklar ve boşanmalar, bekarlar içinse bir cesaretle alınacak evlilik kararları gündeme gelecektir.

RETRO ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİZİ ETKİLEYECEK

10 Mayıs - 4 Haziran tarihleri aralığında Merkür İkizler burcunda retro harekette ilerliyor. Retro döneminde arkadaşlık ilişkilerinizde dengeler değişecektir. Uzak olduğunuz insanlarla bu dönemde daha yakın ilişkiler, daha sık iletişim halinde olabilirsiniz. Her zaman yakın olduğunuz arkadaşlarınızla ise dönemsel mesafeleşmeler yaşayabilirsiniz. Sorunlu arkadaşlıklar bu dönemde kopuşa gidecektir. Bu yıl hayatınızda samimiyetin barınmadığı ilişkilerin artık var olamayacağı bir sürece giriyorsunuz.

Temmuz ve Ağustos aylarında Kuzey Ay Düğümü, Mars ve Uranüs arasında gerçekleşen kavuşumun etkilerini deneyimliyor olacağız. Bu dönemde eş, ortak ve partnerin alacağı cesur kararların sizin sürecinizi ve gelecek planlarınızı doğrudan etkileyebilir. Eşin iş değişikliği, iş girişimleri sebebiyle yurtdışı bağlantıları kurması, yurtdışına taşınma gibi konuları karşınıza getirebilir. Yaşamınızdaki eril figürlerin ve kendinizin bu aylar içerisinde kazalara karşı daha dikkatli olması gerekli. Sağlık sorunlarıyla ilgili dönemsel bir zorlanma yaşanabilir.

ESKİDEN YAPILAN PLANLARI YENİDEN DÜŞÜNECEKSİNİZ

Jüpiter, 28 Ekim tarihinde Balık burcuna geri dönüyor ve 20 Aralık tarihine kadar burada kalıyor. Bu dönemde, bir önceki Balık seyahatindeki konuların tekrar üzerinden geçecek ve yarım kalan durumları tamamlanmanız için son şansı tanıyacak.

31 Ekim tarihinde Mars gerilemeye başlıyor ve 2023 yılı Ocak ayı içerisinde retrosunu bitiriyor olacak. Mars'ın Retro hareketiyle, iş düzeninizde eski planlar, eskiden yapılmış işler tekrar önünüze gelecektir. Diş, cilt, kemikler ve saçlarla ilgili destekler ve operasyonlar gündeminize gelebilir. Evlilik ve ayrılıktan kaynaklı düzen değişiklikleri yaşayabilir, yeni bir eve ve beraberinde yeni bir yaşam düzenine geçebilirsiniz. Sınavlar ve eğitimlerden yana ise planların değişeceği bir süreç olacak. İşinizden istifa etme kararı alabilir, bir eğitim sürecinizde aksaklık ve uzama yaşayabilir, uzamış eğitimleri ise bitirerek özgürleşebilirsiniz. Bazılarınız için bu yıl, idealinizdeki işin peşinden gitme arzusunu yükseltecektir.

