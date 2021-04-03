İzmir'de takı satarak geçimini sağlamakta olan ve Twitter'da Aslı Tezgah Lobisi ismiyle bilinen Aslı Özkısırlar, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Vatandaşlar Aslı Özkısırlar kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtını merak ediyor. Peki Aslı Özkısırlar kimdir, kaç yaşında? Aslı Özkısırlar neden öldü?

ASLI ÖZKISIRLAR KİMDİR?

Aslı Özkısırlar, sosyal medya platformu Twitter'da Aslı Tezgah Lobisi kullanıcı adıyla bilinen bir takı satıcısıydı. Takı satımı ile geçimini sağlayan Özkısırlar Twitter’da @taki_tezgahi hesabını kullanıyordu. Özkısırlar vefatından önce hastanelerde yatış için yeterli yer olmadığını ve bu nedenle tedavi edilemediğini dile getirmişti.

ASLI ÖZKISIRLAR NEDEN ÖLDÜ?

Aslı Özkısırlar, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmek amacıyla hastaneye başvurmuş fakat 25 gün boyunca hastanelerde yatak bulamamıştı. Özkısırlar, Twitter'da konuyu dile getirip Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şikayette bulunmuştu. Günlerce tedavi için yatak arayan Özkısırlar, geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi. Özkısırlar'ın İzmir'de bulunan takı tezgahına yakınları ve arkadaşları tarafından çiçekler bırakıldı.