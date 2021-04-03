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Aslı Özkısırlar kimdir, kaç yaşında? Aslı Özkısırlar neden öldü?

03.04.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de takı satarak geçimini sağlamakta olan ve Twitter'da Aslı Tezgah Lobisi ismiyle bilinen Aslı Özkısırlar, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Vatandaşlar Aslı Özkısırlar kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtını merak ediyor. Peki Aslı Özkısırlar kimdir, kaç yaşında? Aslı Özkısırlar neden öldü? İşte yanıtları...

Aslı Özkısırlar kimdir, kaç yaşında? Aslı Özkısırlar neden öldü?

İzmir'de takı satarak geçimini sağlamakta olan ve Twitter'da Aslı Tezgah Lobisi ismiyle bilinen Aslı Özkısırlar, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Vatandaşlar Aslı Özkısırlar kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtını merak ediyor. Peki Aslı Özkısırlar kimdir, kaç yaşında? Aslı Özkısırlar neden öldü?

ASLI ÖZKISIRLAR KİMDİR?

Aslı Özkısırlar, sosyal medya platformu Twitter'da Aslı Tezgah Lobisi kullanıcı adıyla bilinen bir takı satıcısıydı. Takı satımı ile geçimini sağlayan Özkısırlar Twitter’da @taki_tezgahi hesabını kullanıyordu. Özkısırlar vefatından önce hastanelerde yatış için yeterli yer olmadığını ve bu nedenle tedavi edilemediğini dile getirmişti.

ASLI ÖZKISIRLAR NEDEN ÖLDÜ?

Aslı Özkısırlar, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmek amacıyla hastaneye başvurmuş fakat 25 gün boyunca hastanelerde yatak bulamamıştı. Özkısırlar, Twitter'da konuyu dile getirip Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şikayette bulunmuştu. Günlerce tedavi için yatak arayan Özkısırlar, geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi. Özkısırlar'ın İzmir'de bulunan takı tezgahına yakınları ve arkadaşları tarafından çiçekler bırakıldı.

Aslı Özkısırlar'ın arkadaşı olan İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyesi Erkan Erten ise “3-4 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Aslı'nın mikrobik bir rahatsızlığı vardı. 90 kiloydu. En son 65 kiloya düştü. Bir süre yürüyemedi. Duymasında da sorun vardı. Uzun süre hastaneye yatmak için sıra bekliyordu. Defalarca kalbi durdu. Bu sabah da yaşamını yitirdi” dedi. Özkısırlar, Altındağ'da bulunan Kokluca Mezarlığı'na defnedilecek. şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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