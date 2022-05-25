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Aslıhan Karalar'ın 23. yaş günü için giydiği ışıl ışıl mavi elbiseye alternatif öneriler

24.05.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, 23. yaşını yakın dostlarıyla Nişantaşı'nda yer alan bir mekânda kutladı. Doğum günü pastasından konuklara kadar pek çok detayın göz önünde olduğu davette Karalar'ın giydiği elbise olay oldu. Ünlü yıldızın stiline hayran kalan herkesin beğeni yağmuruna tuttuğu sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi gördü. Siz de Aslıhan Karalar'ın doğum günü stilini beğendiyseniz benzer kıyafetleri birlikte keşfetmeye ne dersiniz?

Aslıhan Karalar'ın 23. yaş günü için giydiği ışıl ışıl mavi elbiseye alternatif öneriler

Son yılların tanıdık simalarından Aslıhan Karalar, güzelliği ve oyunculuğuyla herkesi büyülüyor. Hayranlarını sadece güzelliği ve oyunculuğuyla değil, şık giyim tarzıyla da etkileyen güzel yıldız, 23. yaş günü için tercih ettiği elbiseyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Parlak kumaşı ve hareketli detaylarıyla göz kamaştıran elbise, oyuncunun hayranlarından da tam not aldı. Siz de ünlü oyuncunun bu özel gecede giydiği elbiseyi çok beğendiyseniz yazımızı okumaya devam edin. Aslıhan Karalar'ın doğum günü stilinden ilham alarak seçtiğimiz birbirinden şık elbiselere bayılacaksınız!

1. Love On Friday BELLA Elbise tüm ışıltınızı ortaya çıkaracak

Aslıhan Karalar'ın 23. yaş günü için giydiği ışıl ışıl mavi elbiseye alternatif öneriler

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Ünlü yıldızın ışıltısını yakalamanıza yardımcı olacak ilk parça, Love On Friday Bella Elbise. Derin pencere detaylarıyla iddialı ve cesur bir görünüm sunan parçanın, dikkat çekici pek çok özelliği bulunuyor. Payetli esnek kumaşı, vücudu tamamen sararak tüm kıvrımları belirginleştiriyor. Göğüs altı ve göbek bölümünde şerit pencerelere yer verilen elbisenin, genelinde drape detayları hâkim. İnci ve taşlarla süslenen çiçek motifleri, elbiseyi zenginleştirerek farklı bir stil katıyor. Ayrıca dikkat çekici bir stille bezenen elbisenin, yan tarafında gizli bir fermuar bulunuyor.

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2. TRENDYOLMİLLA Pembe Işıltılı Elbise'nin içerisinde prenses gibi hissedeceksiniz

Aslıhan Karalar'ın 23. yaş günü için giydiği ışıl ışıl mavi elbiseye alternatif öneriler

Rengiyle göz kamaştıran bir diğer parça ise TRENDYOLMİLLA Pembe Işıltılı Elbise. Birinci elbisenin aksine daha yumuşak bir ışıltıya sahip olan parça, Aslıhan Karalar'ın elbisesiyle benzer özellikler taşıyor. Kıyafetin etek bölümünde yer alan katlar, elbiseye şık bir hava katarak zarif bir görünüm yaratıyor. Boyundan bağlamalı elbisenin ön kısmında yer alan göğüs dekoltesi iddialı bir görünüm sunuyor. Şık parçanın bel bölümünde bulunan şerit detayı, bel kıvrımınızı ortaya çıkararak daha ince görünmenizi sağlayacak! Ayrıca elbisenin arka bölümünde derin bir sırt dekoltesi bulunuyor.

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3. TRENDYOLMİLLA Drape Detaylı Elbise gökyüzünün enerjisini kıyafetinize taşıyor

Aslıhan Karalar'ın 23. yaş günü için giydiği ışıl ışıl mavi elbiseye alternatif öneriler

Kendinizi prensesler gibi hissetmenizi sağlayacak TRENDYOLMİLLA Drape Detaylı Elbise, enerjik renk tonuyla iddialı bir stil ortaya koyuyor. Bedeni hafif bir şekilde saran tek omuzlu elbisenin belden üst kısmında sade bir görünüm hâkim. Alt bölümünde ise asimetrik kesimli etek detayı öne çıkıyor. Kol ve etek ucu gibi belirli yerlerinde kullanılan tül detaylar ise elbiseye hem şık bir hava katıyor hem spor bir görünüm kazandırıyor. Mini boyuyla bacaklarınızı ortaya çıkaracak parça, zarif tarzı sayesinde tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak!

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4. Şifon Kısa Abiye Elbise ile romantik bir görünüm yaratmak mümkün

Aslıhan Karalar'ın 23. yaş günü için giydiği ışıl ışıl mavi elbiseye alternatif öneriler

Her kadın katıldığı davetin en göze çarpan insanı olmak ister. 6ixty8ight Şifon Kısa Abiye Elbise, ilgi çekici detaylarıyla güzelliğinizi ön plana çıkaracak! Desenli kumaşıyla efil efil bir hava yaratan elbise, zengin detaylarıyla da keşfedilmeyi bekliyor. Zarif bir boyun dekoltesi bulunan modelin göğüs kısmı, vücudu sarıyor ve kıyafete tamamlayıcı bir görünüm kazandırıyor. Göğsün hemen altında bulunan pencere, havalı duruşuyla boyun dekoltesine eşlik ediyor. Elbisenin üç katlı fırfır detaylarıyla bezenen etek kısmı, mini boyu sayesinde bacakların kusursuz güzelliğini ortaya çıkarıyor. Modelin manşetli uzun kolları ise desenli tül detayıyla göze çarpıyor.

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5. Love On Friday ELSA Elbise ile içinizdeki parti kızını ortaya çıkarın

Aslıhan Karalar'ın 23. yaş günü için giydiği ışıl ışıl mavi elbiseye alternatif öneriler

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Dinamik ve sıra dışı tarzıyla en gözde kadın olmanızı sağlayacak Love On Friday ELSA Elbise'yle tanışmaya hazır mısınız? Partilerin aranan şık kadını olmak için ihtiyaç duyacağınız her detayı modelinde barındıran elbise sayesinde hayran bakışların ilgi odağı olacaksınız! Elbisenin kumaşı, vücudun bir beden daha ince görünmesini sağlarken drape detayları ise kıvrımlı hatları kusursuz biçimde sergiliyor. İddialı pencere detaylarıyla zenginleştirilen elbise, boyundan göbeğe kadar uzanan mini yuvarlak dekolteleriyle de göz kamaştırıyor. Dekolteleri birbirinden ayıran zarif taşlar ise kıyafete bütünlük kazandırıyor. Şık elbiseyi dilerseniz gri parlak taşlı topuklu ayakkabı ve küpeyle kombinleyebilirsiniz.

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6. Whenever Company Degaje Kollu Drapeli Mini Elbise cesur bir stil yaratıyor

Aslıhan Karalar'ın 23. yaş günü için giydiği ışıl ışıl mavi elbiseye alternatif öneriler

Eğer cesur ve sıra dışı parçalar yerine sade ve şık elbiselere yönelmek istiyorsanız Whenever Company Degaje Kollu Drapeli Mini Elbise, tam size göre! Sade görünümünü ışıltılı kumaş ve drape detaylarıyla tamamlayan parça, zamansız stiliyle göz kamaştırıyor. Sırt dekoltesi ve mini boyuyla ölçülü bir dekolte sunan parça, jarse kumaşı sayesinde vücudu tamamen sarıyor. Drape detaylarıyla hareket kazanan elbise, degaje kollarının yarattığı etkiyle feminen ve şık bir stil oluşturuyor. Omuz dekoltesiyle dikkat çekmenizi sağlayacak elbiseyi gardırobunuza ekleyerek uzun yıllar zevkle kullanabilirsiniz.

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7. TRENDYOLMİLLA Altın Fırfırlı Işıltılı Elbise şık detaylarıyla öne çıkıyor

Aslıhan Karalar'ın 23. yaş günü için giydiği ışıl ışıl mavi elbiseye alternatif öneriler

Benzersiz tarzı ve rengiyle dikkat çeken bir diğer parça da TRENDYOLMİLLA Altın Fırfırlı Işıltılı Elbise. Salaş görünümüyle vücut kıvrımlarınızı gizleyen elbise, kol ve etek bölümleriyle öne çıkıyor. Etek ve kollarında yer alan katlı fırfır detayları elbiseye daha canlı bir hava katarak enerjik bir görünüm kazandırıyor. Elbise formunun yarattığı enerjiyi, modelin parlak çizgili kumaşı devam ettirerek şık bir bütünlük oluşturuyor. Yarım kolları, mini boyu ve bisiklet yakasıyla dengeli bir bütünlük sergiliyor. Güzelliğinizi ortaya çıkaracak şık parçayla resmî davetlere, özel kutlamalara ya da eğlenceli partilere katılabilirsiniz.

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8. Bershka Yakası Düğümlü Mini Elbise derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekiyor

Aslıhan Karalar'ın 23. yaş günü için giydiği ışıl ışıl mavi elbiseye alternatif öneriler

Eğer hâlâ içinizdeki enerjiyi yansıtacak doğru elbiseyi bulamadıysanız Bershka Yakası Düğümlü Mini Elbise'ye bakmadan geçmeyin deriz. Derin göğüs dekoltesi, düğümlü boyun detayı ve mini boyu sayesinde eşi benzeri olmayan bir stile kavuşmanızı sağlayacak elbise, kaliteli kumaşıyla da dikkat çekiyor. Boyun bölümünde yer alan çapraz askı detayı, elbiseye güçlü bir hareketlilik katarak muhteşem bir ahenk yakalıyor. Cesur göğüs dekoltesi, sırt bölümüyle uyum yakalayarak kıyafeti tamamlıyor. Mini boyu ve drape detaylarıyla da zenginleştirilen elbise, ortamın yıldızı olmanız için gereken her detayı sunuyor.

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Aslıhan Karalar
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