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Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümünde çarpıcı 'tecavüz' detayı! Ölmeden önce polislere söylemiş

20.01.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Aslıhan Sinem Çiçek (18), iş görüşmesine gittikten sonra ortadan kayboldu. Hastanede olduğu belirlenen Çiçek, bir gün sonra hayatını kaybetti. Çiçek'in ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, ekiplerin Çiçek'i ormanda yatar durumda bulduğu, vücudunda yaralar, elbisesinde kan izleri olduğu, pantolonun ön düğmesinin ve fermuarının açık olduğunu gördükleri vurgulandı. Çiçek'in kendisini bulan polislere, kendisine bir kişinin tecavüz etmeye çalıştığını söylediği kaydedildi. İşte detaylar!

Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümünde çarpıcı 'tecavüz' detayı! Ölmeden önce polislere söylemiş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Aslıhan Sinem'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Sinem, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Sinem'in ölümüyle ilgili ekipler, Burak K.'yi gözaltına aldı. Sinem'in telefonu üzerinde bulunan Burak K., sorgusunda Sinem'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce 'gasp' suçundan tutuklandı.

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Olayla ilgili yapılan araştırmada Sinem'in, son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. Aracın geçtiği noktaları inceleyen ekipler, Cem A.'ya (27) ulaştı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk Cem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem A.'ya, konutunu terk etmemek başta olmak üzere yurt dışına çıkma yasağı konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Diyar A. da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Burak K. için istenilen adli tıp raporunda kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Burak K., geçen 27 Ekim'de savcının istemiyle yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi.

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'POLİS EKİPLERİ YARALAR İÇİNDE BULDU"

Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede 26 Temmuz'da 112 çağrı merkezine gelen ihbarda otoyoldan Bornova Çiğli yönüne giderken Bayraklı Tünelleri çıkışında sağ tarafta genç bir kızın olduğu, sağlıklı görünmediği, arabaların önüne atladığının bildirilmesi üzerine kolluk görevlilerinin olay yerine intikal ettikleri belirtildi. Ekiplerin Çiçek'i ormanda yatar durumda bulduğu, vücudunda yaralar, elbisesinde kan izleri olduğu, pantolonun ön düğmesinin ve fermuarının açık olduğunu gördükleri vurgulandı. Çiçek'in polislere kendisine bir kişinin tecavüz etmeye çalıştığını ve sonrasında bilincinin kapandığını söylediği de kaydedildi.

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'TELEFONU BURAK K.’DEN ÇIKTI'

Aslıhan Sinem Çiçek'in yakınında park halinde 35 BBB 189 plakalı motosiklet olduğu, motosikletin trafik ekipleri tarafından inceleme yapılmak üzere götürüldüğü, hemen sonrasında şüpheli Burak K.’nin maktulün başında ambulansta bekleyen kolluk görevlilerinin yanına geldiği belirtildi. Burak K.’nin kollarında ve yüzünde kan izlerinin olduğu, motosikletin kendisine ait olduğunu, benzini bittiği için park etmek zorunda kaldığını, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gittiğini söylediği iddianamede yer aldı. Burak K.'nin üzerindeki kan izleriyle ilgili ise yardım etmek istediği Çiçek'in kendisine saldırması sonucu oluştuğunu söylediği belirtildi. Burak K.’nin üst aramasında Çiçek'e ait cep telefonu, motosiklette ise 30 santim uzunluğunda bir bıçak ile kanlı bir yeşil mont bulundu. Yapılan incelemede monttaki kanın Çiçek'e ait olmadığı da iddianamede yer aldı.

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‘OLASI KASTLA ÖLDÜRMEDEN KOVUŞTURMAYA YER YOK'

İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarında Çiçek'in, olay günü Cem A. ile buluşup şüphelinin evine gittikleri de yer aldı. İddianamede Cem A.'nın ifadesine de yer verildi. Cem A.'nın, Çiçek ile 1 yıl önce tanıştıklarını ancak uzun süre görüşmediğini, olay tarihinden bir hafta kadar önce sosyal medyadan konuşmaya başladıklarını söylediği belirtildi. Olay günü Çiçek ile buluştuklarını belirten Cem A., Onur Mahallesi civarında dolaştıktan sonra kendi evine gitmeyi teklif ettiğini söylediği iddianamede yer aldı. Şüpheli, eve gittiklerini burada 1- 1.5 saat durduktan sonra Aslıhan Sinem Çiçek'in işi olduğunu söyleyip evden çıktığını söylediği belirtildi. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, Cem A. için 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak K. için ise 'yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Cem A. ve Burak K. hakkında ‘olası kastla öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

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(DHA)

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