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  4. Aslında 15 yaşında olan genç kızın yeni görüntüsüne inanamayacaksınız!

Aslında 15 yaşında olan genç kızın yeni görüntüsüne inanamayacaksınız!

İLGİNÇ HABERLER  | 21.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

Nadir bir hastalıktan müzdarip olan 15 yaşındaki Xiao Feng olduğundan oldukça yaşlı görünmesi nedeniyle kabus gibi bir okul hayatı yaşadı. Arkadaşlarının zorbalıklarına maruz kalan kız okulu bıraktı ancak başlatılan kampanyayla toplanan para sayesinde genç kız yepyeni bir yüze kavuştu.

Aslında 15 yaşında olan genç kızın yeni görüntüsüne inanamayacaksınız!

15 yaşındaki genç kız 8 milyonda bir görülen Progeria denilen ve insanları olduğunda yaşlı gösteren bir cilt hastalığıyla dünyaya geldi. Çin'in Jinzhou bölgesinde yaşayan genç kızın ilk ve ortaokul hayatı kabus gibi geçti.

Sürekli sınıf arkadaşlarından görüntüsü nedeniyle zorbalığa maruz kalan kız ortaokuldan sonra okula gitmek istemedi.

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Kızın bu durumuna kayıtsız kalmak istemeyen bir grup kampanya başlatarak kızın hayatını değiştirecek bir operasyon için para toplamaya başladı.

56 bin Sterlin'in toplanması sonucu genç kız 7 saat süren bir operasyona alındı.

Genç kız operasyonun ardından bambaşka birine dönüştü, artık yaşıtları gibi görünüyordu.

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Operasyon izleri yok olup kızın yüzündeki ödem dağılınca genç kızın yeni yüzü basın toplantısıyla kamuyla paylaşıldı.

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Basın toplantısında konuşan genç kızın babası "bugün kızımın en mutlu günü" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
çin progeria xiao feng yaşlılık hastalığı cilt hastalığı estetik sarkan yüz

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