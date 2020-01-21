Aslında 15 yaşında olan genç kızın yeni görüntüsüne inanamayacaksınız!

15 yaşındaki genç kız 8 milyonda bir görülen Progeria denilen ve insanları olduğunda yaşlı gösteren bir cilt hastalığıyla dünyaya geldi. Çin'in Jinzhou bölgesinde yaşayan genç kızın ilk ve ortaokul hayatı kabus gibi geçti.

Sürekli sınıf arkadaşlarından görüntüsü nedeniyle zorbalığa maruz kalan kız ortaokuldan sonra okula gitmek istemedi.

Kızın bu durumuna kayıtsız kalmak istemeyen bir grup kampanya başlatarak kızın hayatını değiştirecek bir operasyon için para toplamaya başladı.

56 bin Sterlin'in toplanması sonucu genç kız 7 saat süren bir operasyona alındı.

Genç kız operasyonun ardından bambaşka birine dönüştü, artık yaşıtları gibi görünüyordu.

Operasyon izleri yok olup kızın yüzündeki ödem dağılınca genç kızın yeni yüzü basın toplantısıyla kamuyla paylaşıldı.

Basın toplantısında konuşan genç kızın babası "bugün kızımın en mutlu günü" dedi.





