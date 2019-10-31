ASO ekim ayı meclis toplantısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, vatana sahip çıkmak için her bireyin sorumluluk duygusu içinde davranması ve tercihlerini buna göre yapması gerektiğini belirterek, "Bizler üretmeliyiz, vatandaşlarımız da ithal malı yerine yerli malını tercih etmelidir. Aynı sorumluluğu kamu adına satın alma görevi yapanlar da taşımalıdır." dedi.

Özdebir, ASO'nun 1'inci Meclis Binası'nda düzenlenen ekim ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne çok önemli kazanımlar elde edildiğini, büyük mesafeler alındığını söyledi.

Sanayiciler olarak ülkenin bağımsızlığının ekonomik bağımsızlıkla sağlanacağını bildiklerini ifade eden Özdebir, bu düsturla bıkmadan, yorulmadan üretmeye ve katma değer yaratmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Özdebir, yerli ve milli üretimin önemine dikkati çekerek, "Barış Pınarı Harekatı ile gördüğümüz, savunma sanayisindeki büyük hamleler ve kendi üretmiş olduğumuz savunma silahları ve gelen başarı. Hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz, yerlilik ve millilik. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri harekattan dolayı silah ambargosuyla tehdit ediyorlar ama artık önemli ölçüde kendi kendine yeten bir savunma sanayisi olan ülkemizde bu ambargolar bizleri etkilemiyor. Çünkü biz artık kendimiz üretiyoruz.

Aslında ekonomi için de aynı durum söz konusu. Kendi kendine yeten ve üreten ekonomiyle sağlanacak tam bağımsız ekonomi dış güçlerin baskılarını, yaptırımlarını bertaraf edecek, bu tehditler sadece lafügüzaf olacaktır." diye konuştu.