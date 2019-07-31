HABER

ASO temmuz ayı meclis toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Merkez Bankasının geçen hafta yaptığı 425 baz puanlık indirim, reel sektörün krediye ulaşma imkanlarını önemli ölçüde kolaylaştıracaktır"

ANKARA(AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Merkez Bankasının geçen hafta yaptığı 425 baz puanlık indirim, reel sektörün krediye ulaşma imkanlarını önemli ölçüde kolaylaştıracaktır." dedi.

Özdebir, Odanın temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, reel sektörün borç krizinin yapısal bir sorun haline geldiğine dikkati çekti.

Merkez Bankasının yaptığı 425 baz puanlık indirimin, reel sektörün krediye ulaşma imkanlarını önemli ölçüde kolaylaştıracağını aktaran Özdebir, "Dezenflasyon süreciyle birlikte gelecekte faiz oranlarının daha da düşmesiyle makroekonomide ortaya çıkan olumsuz havanın olumluya döneceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Özdebir, yerli ve milli üretim yapılmasının ciddi biçimde üzerinde durulması gereken önemli bir konu olduğuna dikkati çekerek, "Kamu ihtiyaçlarının yerli kaynaklarla karşılanması yönünde atılacak adımların önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hem sanayicinin üretim şevkini artıracak hem de yaratacağı etki ile iç talepte önemli kazanımlar sağlayacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin yüksek kaliteli ve katma değerli üretime geçebilmesi için hem yeni yatırımlara hem de nitelikli iş gücüne ihtiyacı olduğuna işaret eden Özdebir, "Çok sayıda istihdam edilemeyen üniversite mezunları mı yetiştirmeliyiz, yoksa az sayıda, yeteri kadar ama çok kaliteli üniversite mezunları ve bilim adamları mı yetiştirmeliyiz? Bu tercihi doğru yapmamız lazım. Biz çokluktan yana doğru gidiyoruz. Bunu önlememiz ve insanlarımıza ciddi anlamda bir meslek kazandırabilmemiz, mahir insanlar yetiştirebilmemiz lazım. Doğru iş gücü ile yüksek katma değerli üretim yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, sürekli değişen ve gelişen şehirlerde, toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kentlerin yüksek miktarlarda yatırım yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bu yatırımları gerçekleştirmek için kentler arasında kıyasıya bir kaynak rekabeti yaşanmaktadır. Bugün dünyada 'ülkeler değil kentler yarışıyor' dendiğinde aslında söylenilmek istenen bu rekabettir. Bu rekabette yerel yönetimler büyük rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasıyla ilgili taleplere de değinen Özdebir, "Ülke olarak önemli hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize daha çok tatil yaparak değil, daha çok çalışarak, daha çok üreterek ulaşabiliriz. Türkiye ekonomisi üretim odaklı bir yaklaşımla, yüksek katma değer yaratan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim yapısı ortaya koymasıyla sağlıklı bir büyüme modeline kavuşacaktır. Bunu için de daha çok üretmek mecburiyetindeyiz. Üretmeyen bir ülke de sağlıklı bir büyümeye ulaşamaz." şeklinde konuştu.

PARTNERÜnlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?Ünlü oyuncuyu sinirlendiren kare: İzin aldınız mı?
Tekirdağ'da dereyi kirleten işletme, 144 bin lira ceza uygulanıp kapatıldıTekirdağ'da dereyi kirleten işletme, 144 bin lira ceza uygulanıp kapatıldı
GÜNCELLEME - Adana merkezli tefecilik operasyonuGÜNCELLEME - Adana merkezli tefecilik operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Sanayi Odası Nurettin Özdebir Temmuz ayı meclis toplantısı yerli ve milli üretim

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Falcao Galatasaray'a geliyor

Falcao Galatasaray'a geliyor

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haydarpaşa'da kilise kalıntıları ortaya çıktı

Kazdıkça tarih fışkırıyor! Haydarpaşa'da bu sefer ise...

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Göç İdaresi'nden açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Otomobil tutkunu arkadaşlarına düğününde takı yerine egzoz ve çelik jantlı tekerlek taktılar

Düğünde şaşırtan görüntü! Takı yerine egzoz taktılar

Bursa'da otomobil hırsızlığı! Aracı almaya geldi, çalıp gitti

Böyle hırsızlık görülmedi! Aracı almaya diye geldi çalarak gitti

Bu ekmekleri vatandaşa yedireceklerdi!

Bu ekmekleri vatandaşa yedireceklerdi!

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar tükendi

Bayrama sayılı günler kala kurbanlıklar tükendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.