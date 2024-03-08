Aspir çiçeği faydaları nelerdir, ne işe yarar? Aspir çiçeği çayı nasıl yapılır?

Aspir çiçeği yaz mevsiminin bitimine doğru renkli çiçekler açan bir bitkidir. Çiçek renkleri yaygın olarak sarı olmakla birlikte kırmızı, turuncu, beyaz ve krem renge sahip de olabilmektedir. Bahçe ortamında da yetişme özelliği bulunan bu bitkinin boyu 100 santimetreye kadar uzayabilmektedir. Aspir çiçeği bazı hastalıkların tedavisinde, ek tedavi yöntemi olarak da kullanılabilmektedir.

Aspir çiçeği faydaları nelerdir?

Papatyagiller ailesinin bir üyesi olarak karşımıza çıkan aspir çiçeğinin bilimsel ismi Carthamus tinctorius şeklindedir. Bu bitkinin çiçekleri, yaprakları, tohumları, posası ve ekstraktı da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu noktada aspir çiçeği ekstraktı nedir konusu gündeme gelebilir. Bu çiçeğin kurutulup bazı ekstrasyon işlemlerinden geçmesi neticesinde elde edilen bitki özü, aspir ekstraktı olarak tabir edilmektedir. Aspir çiçeği, sağlık için son derece önemli olan bitki türlerinden biridir. Ayrıca bünyesinde B12 vitamini, K vitamini, E vitamini gibi vitaminlerle birlikte çeşitli mineraller bulunmaktadır. Aspir çiçeği faydaları genel olarak şöyledir:

Vücudu zararlı toksinlerden arındırmada etkilidir.

Güçlü bir antioksidan etkisine sahip olmakla birlikte antibakteriyel özelliği de bulunmaktadır.

Regli düzensizliğinin giderilmesinde etkin bir rolü vardır.

Bağışıklık sistemini destekleyici niteliğe sahiptir.

Prostat kanseri, göğüs kanseri gibi çeşitli kanser türlerine yakalanma riskini düşürücü etkisi mevcuttur.

Kandaki pıhtılaşma riskini en aza indirmektedir.

Bu bitkiden elde edilen yağ, masaj yağı olarak kullanılabilmektedir.

Kolesterol düşürücü etkisi ile şeker hastalığına karşı koruyucu etkisi, aspir yağı faydaları arasındadır.

Cilt sağlığı üzerinde olumlu etkileri olmakla birlikte cildin daha canlı görünmesini sağlamaktadır.

İltihap önleyici özelliği bulunmakla birlikte balgam söktürücü niteliği de mevcuttur.

Aspir çiçeği ne işe yarar?

Aspir çiçeği birçok farklı alanda kullanılan ve çeşitli faydalar sağlayan şifalı bitkilerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Aspir çiçeği aynı zamanda Amerikan safranı, yalancı safran, kır safranı, haspir gibi çeşitli isimlerle de anılan bir bitkidir. Bundan kaynaklı aspir çiçeği ve safran aynı şey mi konusu akıllarda soru işareti oluşturabilir. Ancak safran bitkisi ile benzer özellikler gösterse de safran bitkisi süsengiller ailesine aitken, aspir çiçeği ise papatyagiller ailesine aittir.

Aspir çiçeği birçok alanda farklı şekillerde kullanılan bir bitki çeşididir. Bu bitkinin tohum kısımlarından soğuk sıkım metodu kullanılarak yağı elde edilmektedir. Vitamin yönünden zengin olan bu yağ cilt sağlığı başta olmak üzere kalp sağlığı yönünden de olumlu etkilere sahiptir. Kan basıncını düşürücü etkisi, âdet döngüsünde görülen ağrıları azaltıcı etkisi ve diyabete karşı koruyucu etkisi vardır. Ayrıca haricen masaj yağı olarak kullanımı da yaygındır. Bitkinin çiçek bölümleri ise boya sanayisinde kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak yemeklere lezzet verme amacıyla da kullanımı epey fazladır.

Aspir çiçeği çayı nasıl yapılır?

Aspir çiçeğinin sağlık bakımından birçok önemli yararı vardır. Kullanım şekline göre sağladığı yararlar farklı olmakla birlikte en yaygın kullanım şekillerinden biri çay formunda olanıdır. Aspir çiçeğinin kurutulmuş hâli, çay yapımında kullanılmaktadır. 1 bardak kadar suyun içerisine 1 çay kaşığı kadar kurutulmuş aspir çiçeği atılmaktadır. Suyun içerisine atılan aspir çiçeği, suyla birlikte belli süre kaynatılmakta ve ardından demlenmesi için bekletilmektedir. Aspir çiçeği çayı faydaları açısından önemli bitki çayları arasında yer alır. Bu bağlamda aspir çiçeği çayının faydaları genel olarak şöyledir:

Çayın içerisinde yer alan omega-3 yağ asidi, bağışıklığın desteklenmesinde etkilidir.

Cilt problemleri arasında görülen egzama, mantar gibi rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.

Yüksek tansiyon, felç, damar tıkanıklığı gibi durumları engelleyici özelliği vardır.

Mide ile ilgili sorunların giderilmesinde etkilidir.

Kuru öksürük gibi üst solunum yolunu etkileyen problemlerin hafiflemesine yardımcı olur.

Toksin temizleyici özelliği mevcuttur.

Aspir çiçeği çayı zayıflatır mı?

Aspir çiçeğinin özünden elde edilen yağın kilo vermede büyük bir etkisi vardır. Aspir çiçeğinin bünyesinde doymamış yağ asitleri bulunmaktadır. Bu yağ asitleri tok tutucu özelliğe sahip olduğundan yemek yeme isteğinin azalmasına yardımcı olmaktadır. Zayıflama etkisi bulunan bu bitkinin özellikle aç karnına tüketilmesi tavsiye edilir. Ancak çok miktarda tüketimi bazı yan etkilerin görülmesine yol açabilir. İhtiyaç duyulandan fazla tüketildiğinde kusma, ishal, aşırı terleme, bulantı gibi problemler görülebilir. Ayrıca gebelik döneminde olanların ve çocuklarda kullanacak olanların kullanmadan önce uzman bir hekim görüşü alması son derece önemlidir.





