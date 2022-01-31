Aspiratör filtresini temizlemek sandığınızdan çok daha kolay! Bu yöntemleri kullanırsanız...

Gün içinde defalarca kez yemek pişen mutfakların kokusunu tazelemek için aspiratörler kullanılıyor. Ağır kokulu yemek yapanların imdadına yetişen aspiratörlerin düzenli olarak temizlenmesi ise önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor. Zor görünse de aspiratör temizliği aslında oldukça kolay! Yağ ve kirler; genellikle filtre kısmına yapıştığı için derinlemesine bir aspiratör filtresi temizliği yapmak, kötü koku problemini kolayca ortadan kaldırıyor ve mutfakları daha hijyenik bir hale getiriyor. Her mutfakta bulunan karbonat, beyaz sirke ve maden suyu gibi ürünlerle aspiratör filtrelerinizi kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

ASPİRATÖR FİLTRENİZDEKİ KARARMALARI KARBONATLA YOK EDİN

Karbonat, hamur işlerinin yanı sıra temizlikte de etkili bir rol oynuyor. Derin bir çelik tencere, kaynamış su ve 1 çay bardağı karbonat yardımıyla aspiratör filtrenizi temizleyebilirsiniz. Tencerenin içine yarısını geçecek şekilde su ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynamış suya aspiratör filtrenizi yerleştirin. Son olarak da 1 çay bardağı karbonatı suyun içerisine ekleyip karışmasını sağlayın. Kirlerin hızla kendini salıp yumuşadığını göreceksiniz. Bu aşamadan sonra aspiratör filtrenizi tencereden çıkarıp bir sünger yardımıyla çitilediğinizde yağ ve kirden kararmış yüzeylerin tertemiz olduğunu göreceksiniz.

BEYAZ SİRKENİN GÜCÜNE GÜVENİN

Saf sirke olarak da bilinen beyaz sirke, inatçı kirlerle başarıyla mücadele ediyor. Filtrenin girebileceği genişlikte bir tencereyi suyla doldurup ısınmaya bırakın. Su kaynama aşamasına gelince 1 su bardağı beyaz sirkeyi ekleyin. Dilerseniz etkili bir temizlik için yarım çay bardağı karbonat da ilave edebilirsiniz. Aspiratör filtresini sudan çıkartıp bir fırça veya sünger yardımıyla kabaca temizledikten sonra beyaz sirkenin kirleri başarıyla ortadan kaldırdığını ve filtreye parlaklık verdiğini göreceksiniz.

MADEN SUYUYLA ASPİRATÖR FİLTRENİZİ YAĞLARDAN ARINDIRIN

Aspiratör filtrenizin yağ tutmuş yüzeyini maden suyu yardımıyla kolayca temizleyebilirsiniz. Geniş bir tencerenin içinde kaynayan suya ilave edeceğiniz 2 şişe maden suyu, aspiratör filtrelerinin yağlardan arınması için harika bir ortam oluşturur. Filtrenizi suya daldırdığınız an yağların hızla kendini saldığını, suyun renginin değişmesinden anlayacaksınız. 10 dakika kadar suda bekleyen filtreyi çıkartıp bir fırça yardımıyla çitilediğinizde yağların kaybolduğunu göreceksiniz.



