Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri belli oldu!

Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri birçok oyuncu için önemli. Zira oyuncular, yeni nesil oyunu oynayabilmek için bilgisayarlarının ne derece yeterli olduğunu bilmek, öğrenmek istiyor. Bu konuda Ubisoft, oyuncuları pek de bekletmedi.

ASSASSİN'S CREED VALHALLA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI

PC için Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri, Ubisoft tarafından bir tabloyla açıklandı. Bu tabloda Vikinglerin ön plana çıktığı oyunun minimum, önerilen, yüksek, enthusıast ve ultra sistem gereksinimleri listelendi. Buna göre oyunun mininum, önerilen ve yüksek sistem gereksinimleri şöyle;

ASSASSİN'S CREED VALHALLA MİNUMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Valhalla'yı 1080p 30 FPS kalitesinde ve düşük grafik ayarlarında oynayabilmek için gerekenler;

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHz / Intel i5 – 4660 – 3.2 GHz

Ekran Kartı: AMD R9 380 – 4 GB / Nvidia GeForce GTX 960 4 GB

RAM: 8 GB (Çift kanal)

Depolama: 50 GB HDD (SSD önerilir)

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

ASSASSİN'S CREED VALHALLA ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Valhalla'yı 1080p 30 FPS kalitesinde ve yüksek grafik ayarlarında oynayabilmek için gerekenler;

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 – 3.2 GHz / Intel i7 – 4790 – 3.6 GHz

Ekran Kartı: AMD RX 570 – 6 GB / Nvidia GeForce GTX 1060 – 6 GB

RAM: 8 GB (Çift kanal)

Depolama: 50 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

ASSASSİN'S CREED VALHALLA YÜKSEK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Valhalla'yı 1080p 60 FPS kalitesinde ve yüksek grafik ayarlarında oynayabilmek için gerekenler;

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700 – 3.0 GHz / Intel i7 – 6700 – 3.4 GHz

Ekran Kartı: AMD Vega 64 – 8 GB / Nvidia GeForce GTX 1080 – 8 GB

RAM: 8 GB (Çift kanal)

Depolama: 50 GB ssd

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İŞTE ASSASSİN'S CREED VALHALLA'NIN YENİ TANITIM VİDEOSU

Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'nın sistem gereksinimleriyle birlikte oyunun 7 dakikayı aşan yeni bir tanıtım videosunu da paylaştı. Tanıtım videosunda ise oyunun hikayesine dair birçok detay yer aldı. Tanıtım videosuna geçmeden önce belirtelim; Assassin's Creed Valhalla 10 Kasım'da piyasaya sürülecek.