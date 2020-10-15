Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri belli oldu!

Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri birçok oyuncu için önemli. Zira oyuncular, yeni nesil oyunu oynayabilmek için bilgisayarlarının ne derece yeterli olduğunu bilmek, öğrenmek istiyor. Bu konuda Ubisoft, oyuncuları pek de bekletmedi.
PC için Assassin's Creed Valhalla sistem gereksinimleri, Ubisoft tarafından bir tabloyla açıklandı. Bu tabloda Vikinglerin ön plana çıktığı oyunun minimum, önerilen, yüksek, enthusıast ve ultra sistem gereksinimleri listelendi. Buna göre oyunun mininum, önerilen ve yüksek sistem gereksinimleri şöyle;
Valhalla'yı 1080p 30 FPS kalitesinde ve düşük grafik ayarlarında oynayabilmek için gerekenler;
Valhalla'yı 1080p 30 FPS kalitesinde ve yüksek grafik ayarlarında oynayabilmek için gerekenler;
Valhalla'yı 1080p 60 FPS kalitesinde ve yüksek grafik ayarlarında oynayabilmek için gerekenler;
Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'nın sistem gereksinimleriyle birlikte oyunun 7 dakikayı aşan yeni bir tanıtım videosunu da paylaştı. Tanıtım videosunda ise oyunun hikayesine dair birçok detay yer aldı. Tanıtım videosuna geçmeden önce belirtelim; Assassin's Creed Valhalla 10 Kasım'da piyasaya sürülecek.