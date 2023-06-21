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Astana'da kritik toplantı: Türkiye mesajını bir kez daha yineledi! Dışişleri'nden açıklama geldi

21.06.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında 'Suriye' konulu toplantı Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşti. Toplantıda Türkiye-Suriye ilişkileri ele alındı. Türkiye ayrıca komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı mücadele kararlığını yineledi.

Astana'da kritik toplantı: Türkiye mesajını bir kez daha yineledi! Dışişleri'nden açıklama geldi

4 ülkenin temsilcileri Kazakistan'ın ev sahipliğinde Astana'da bir araya geldi. Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için yapılan istişarelerde yol haritasının hazırlanmasına ilişkin ilerleme Astana toplantısında tartışıldı.

Türkiye, Rusya ve İran Astana toplantısında komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı mücadele kararlığını yineledi.

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin kuzeydoğusundaki (PKK/YPG) gayri meşru öz yönetim girişimleri ve terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerini kınadı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada "Taraflar, Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların oluşturulmasının gerekliliğini kaydetti" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
suriye

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