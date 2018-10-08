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Astana finans başkenti olma yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:11 | Son Güncelleme

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov: -"AIFC’yi geliştirme konusu bizim için son derece önemlidir. Astana’nın bölgesel finans başkenti olması için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz"

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Astana Uluslararası Finans Merkezinin (AIFC) bölgesel finans başkenti olması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Abdrahmanov, Astana Uluslararası Finans Merkezinin (AIFC) uluslararası arenada tanıtımı ve geliştirilmesi konularını AIFC Başkanı Kayrat Kelimbetov ile görüştü. Taraflar, görüşmede merkezin geliştirilmesi ve tanıtılmasına ilişkin ortak yol haritası kararı imzaladı.

AIFC ile bir takım halinde çalıştıklarını ve iş birliğinin yeni yol haritasını kabul ettiklerine işaret eden Abdrahmanov, "AIFC’yi geliştirme konusu bizim için son derece önemlidir. Astana’nın bölgesel finans başkenti olması için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kelimbetov da finans merkezine küresel yatırım fonları ve bankacılık kurumların ilgisi arttığını bildirdi.

AIFC'nin küresel finans merkezleri endeksinde 61.sırada yer aldığını kaydeden Kelimbetov, şu an merkezde kayıtlı 78 şirketin olduğunu, yıl sonuna kadar bu rakamın 100 şirkete çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Kelimbetov gelecek yıl merkezde kayıtlı şirket sayısını 250'ye kadar artırmayı ve 2020 yılında da 500’e çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

Bu yıl ocak ayında resmi olarak faaliyete başlayan AIFC, eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ilk kez İngiliz ticaret hukuku ilkelerine dayanan bağımsız ve uluslararası tahkim mahkemelerinin çalıştığı alan olarak biliniyor.

AIFC'nin oluşturulmasıyla ilgili kanun 2015'in Aralık ayında imzalanmış, merkezin kurulması 2 yıl gibi bir süre almıştı. Geçen yıl aralık ayında uluslararası hakimler atanmıştı.

Kazakistan 2025’e kadar merkez üzerinden 40 milyar dolar yatırım çekmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Astana Uluslararası Finans Merkezi

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