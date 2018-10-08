Astana finans başkenti olma yolunda

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Astana Uluslararası Finans Merkezinin (AIFC) bölgesel finans başkenti olması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Abdrahmanov, Astana Uluslararası Finans Merkezinin (AIFC) uluslararası arenada tanıtımı ve geliştirilmesi konularını AIFC Başkanı Kayrat Kelimbetov ile görüştü. Taraflar, görüşmede merkezin geliştirilmesi ve tanıtılmasına ilişkin ortak yol haritası kararı imzaladı.

AIFC ile bir takım halinde çalıştıklarını ve iş birliğinin yeni yol haritasını kabul ettiklerine işaret eden Abdrahmanov, "AIFC’yi geliştirme konusu bizim için son derece önemlidir. Astana’nın bölgesel finans başkenti olması için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kelimbetov da finans merkezine küresel yatırım fonları ve bankacılık kurumların ilgisi arttığını bildirdi.

AIFC'nin küresel finans merkezleri endeksinde 61.sırada yer aldığını kaydeden Kelimbetov, şu an merkezde kayıtlı 78 şirketin olduğunu, yıl sonuna kadar bu rakamın 100 şirkete çıkmasını beklediklerini dile getirdi.