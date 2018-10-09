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Astanalı eğitmen gençlere kartalla avlanmayı öğretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 01:13 | Son Güncelleme

Geleneksel spor oyunları eğitmeni Yerlan Kenjetayev: - "Kartalla avcılık, babalarımızdan kalan eski avlanma geleneğidir ve bunu gençlere öğreterek yaşatmaya çalışıyorum. Şu an 14 öğrencim var"

ALİİA RAİMBEKOVA - Kazakistan'da Astanalı geleneksel spor oyunları eğitmeni Yerlan Kenjetayev, atalarından miras kalan kartalla avlanmayı gençlere öğretiyor.

Astana'da yaşayan 32 yaşındaki Kenjetayev, 7 yıldan beri yakaladığı kartal yavrularını büyütüp eğitiyor. Evinde 4 kartal besleyen Kenjetayev, avcılığı gençlere öğretmeye çalışıyor.

Kenjetayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda tazı beslediğini, 25 yaşına geldiğinde kartalla avcılığa ilgili duymaya başladığını söyledi.

Kartal yavrularını yakalayarak eğittiğini belirten Kenjetayev, "Kartalları avcılık amaçlı besliyorum. Onlar dağlarda avlandığı için ayda birkaç kere Astana'dan 200 kilometre uzaklıktaki Burabay Ulusal Parkı'na gidiyorum. Kartal, tilki, kurt, tavşan ve diğer hayvanları avlıyor. Bazen kartal yarışmalarına da katılıyorum." diye konuştu.

Kartalla avcılığın insan psikolojisini olumlu etkilediğini savunan Kenjetayev, yırtıcı kuşların sabırlı olmayı öğrettiğini anlattı.

Kenjetayev, yırtıcı kuş beslemenin zorluklarına işaret ederek, "Kartal, dağlık bölgelerde uçmayı sever. Yaşadığımız bozkırda dağ yok. Haftada 2-3 gün evin yakınlarında bulunan 10 metre yüksekliğindeki tepeye çıkıyorum ve oradan uçurmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kuşların avda yakaladıklarının dışında temiz etle beslendiğini dile getiren Kenjetayev, kartalın yılda bir atın eti kadar et yediği bilgisini verdi.

Kenjetayev, kartalla avcılığı gençlere de öğrettiğini anlatarak, "Kartalla avcılık, babalarımızdan kalan eski avlanma geleneğidir ve bunu gençlere öğreterek yaşatmaya çalışıyorum. Şu an 14 öğrencim var." şeklinde konuştu.

Kuşları 6-7 yıl besledikten sonra doğaya saldığını söyleyen Kenjetayev, "Onların yavrulaması, çoğalması lazım. Saldığım kartalların yerine yavrularını yakalıyor, eğitiyor ve büyüdükten sonra tekrar doğaya gönderiyoruz." dedi.

Kenjetayev, yırtıcı kuşların dostu gibi olduğunu ve serbest bırakırken çok üzüldüğünü ifade ederek, kartalların evde beslenmelerine rağmen doğal yaşama hızla alıştıklarını anlattı.

Kazaklar için kartalın önemli bir kuş olduğuna dikkati çeken Kenjetayev, kartal resminin ülke bayrağını süslediğini, bu kuşun iktidar, bilgelik, cömertlik ve özgürlük sembolü olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
avcılık Kartal koç

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