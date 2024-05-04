Astigmat nedir, düzelir mi? Astigmat nasıl görür?

Göz sağlığına önem vermek, yaşam kalitemizi artırır ve günlük yaşamımızı daha rahat hâle getirir. Astigmatizm gibi göz problemlerinin erken teşhisi ve tedavisi, göz sağlığını korumak için önemlidir. Gözlerimizi düzenli olarak kontrol ettirmek ve ihtiyaç hâlinde düzeltici tedavileri uygulamak, net ve sağlıklı bir görüşün keyfini çıkarmamıza yardımcı olacaktır.

Astigmat ne demek sorusuna kısaca gözlerin düzgün bir şekilde odaklanamaması durumudur. Normalde kornea ve göz merceği düzgün bir yüzey oluşturarak ışığı gözün arka kısmındaki retinaya odaklar. Ancak astigmatizmde kornea veya göz merceği şekil olarak düzensizdir, bu da ışığın odaklanmasını etkiler.

Astigmat olunca ne olur?

Astigmat olunca görme bulanıklaşır ve dağınıklaşır. Astigmat olan kişiler şu belirtileri yaşar:

Uzak ve yakın nesneleri net görmede zorluk çekme

Göz yorgunluğu

Baş ağrısı

Işığa karşı hassasiyet

Gözlerde kaşıntı veya sulanma

Gözlerde yanma veya batma hissi

Astigmat olan göz nasıl görür?

Astigmat olanlar nasıl görür sorusuna hem uzak hem de yakın nesneleri net görmekte zorluk yaşayabilir cevabını verebiliriz. Astigmatı olan bir göz, dünyayı bulanık ve bozuk bir şekilde görür. Bu sanki nesnelerin bir sis perdesinin arkasındaymış gibi görünmesine neden olabilir.

Astigmat gözlük takılmazsa ne olur?

Astigmat gözlük takılmazsa görme bulanıklığı yaşanır. Bu bulanıklık hem uzak hem de yakın nesneleri net görmeyi zorlaştırabilir. Astigmatı olan kişiler göz yorgunluğu, baş ağrısı ve ışığa karşı hassasiyet gibi diğer belirtiler de yaşayabilir. Astigmat gözlük takmamak göz sağlığınızı uzun vadede olumsuz etkileyebilir. Astigmatın neden olduğu görme bulanıklığı, göz kaslarınızın daha fazla çalışmasına neden olur. Bu durum, göz yorgunluğunu ve baş ağrısını daha da kötüleştirebilir. Ayrıca, göz tembelliği gibi problemlere de yol açabilir.

Astigmat düzelir mi?

Astigmatın kendiliğinden düzelmesi maalesef nadirdir. Çoğu vakada astigmat kalıcı bir durumdur ve düzeltilmesi için tıbbi müdahale gerekir. Ancak astigmatın ilerlemesini yavaşlatmak veya durdurmak mümkündür. Bunu yapmak için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

Düzenli göz muayenesi,

Gözleri ovuşturmaktan kaçınmak,

Sağlıklı bir yaşam tarzı,

Gözlük ya da kontakt lens kullanımı,

Lazer tedavisi ise kalıcı olarak astigmatı düzeltebilir.

Astigmat hızlı ilerler mi?

Astigmatın ilerleme hızı kişiden kişiye değişir ve birçok faktöre bağlıdır. Bazı kişilerde astigmat yıllar boyunca hiç ilerlemezken bazılarında ise hızlı bir şekilde ilerleyebilir.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.





