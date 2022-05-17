Astıma ne iyi gelir? Astım belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Solunum yolları kaynaklı bir hastalık olan astım, vücudun bazı faktörlere karşı ekstra duyarlı olması sonucunda ortaya çıkar. Solunum yolları ve bu yolları döşeyen mukoza adlı zarın şişmesiyle beraber hava akımını engelleyen bir hastalık olan astım, nöbetler şeklinde görülebilir. Astım belirtileri ise farklı şekilde meydana gelebilir.

ASTIM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Merak edenler için astım belirtilerini sıralayacağız. Ancak astım tanısı konması için belirtilerin yanı sıra muayene bulguları, solunum fonksiyon testleri ve hasta öyküsü de oldukça önemlidir. Astım belirtileri ise şu şekildedir:

Nefes darlığı

Kuru ve kriz halinde öksürük

Hırıltılı solunum

Soluk alıp verirken göğüsten ses gelmesi

Göğüste tıkanıklık ve sıkışma hissi

Bronşit hastaları da astım geçirebilir. Bronşlarda meydana gelen iltihaplanmayla beraber ortaya çıkan daralma ve nefes darlığı hissi sonucunda nefes alışverişinde hırıltılar meydana gelir ve bronş borularında iltihaplanmalar oluşur. Normal bronşitte rastlanılan daralma vakaları astım bronşitte oluşmaz.

Alerjik astım ise yaz aylarının gelmesiyle beraber ortaya çıkar ve yüzde 40'a varan görülme sıklığıyla son derece yaygın bir hastalıktır. Vücudun havada yer alan minik partiküllere karşı hassas olması ve buna bağlı olarak burnun normalin dışında reaksiyon vermesi sonucunda ortaya çıkar. Genelde çevresel faktörler yüzünden oluşur.

ASTIMA NE İYİ GELİR?

İLAÇLAR

İlk olarak doktorlar astım teşhisini koyabilmek için, şikayetleri ve belirtileri dinledikten sonra akciğer grafisi çekerler. Daha sonra diğer testleri de uyguladıktan sonra tedavi için bir yol haritası çizerler. Astım geçer mi sorusunun cevabının doktorun uyguladığı tedavi yöntemi kadar hastalığın hangi derecesinde uzmana danışıldığına da bağlı olduğunu söylenebilir. Geç teşhislerde astımdan tamamen kurtulmak zordur.

Doktor hastalığa yönelik belirlemeleri yaptıktan sonra genelde ilaç tedavisi uygular. Hastalık sırasında kullanılan ilaçlar iki çeşittir. Bazı ilaçlar hastalığı kontrol altında tutmaya ve tedavi etmeye yararken bazı ilaçlar da hastayı rahatlatmaya yöneliktir. Bu tip ilaçların eş dost tavsiyesiyle değil, doğrudan doktor önerisiyle kullanılması gerekir.

HAVA FİLTRASYON SİSTEMLERİ

Astımın etkilerini azaltmak için ilaç tedavisinin yanı sıra çeşitli uygulamaların da gerçekleştirilmesi gerekir. Hava filtreleri sayesinde evinizdeki ya da ofisinizdeki küf, polen ya da diğer alerjen maddeleri yok ederek astımın tetiklenmesini önleyebilirsiniz.

NEMLENDİRİCİLER

Su buharını kullanarak çalışan nemlendiriciler havadaki nemi artırarak daha temiz hava solumanızı sağlar. Bu sayede astım semptomlarınızın ortaya çıkma ihtimalini düşürmüş olursunuz.

ALERJEN VE DİĞER TETİKLEYİCİLERDEN KAÇINMAK

Gerek doktorun tavsiyeleriyle gerek kendinizi gözlemleyerek hangi faktörlerin astımınızı tetiklediğinizi öğrenebilirsiniz. Örneğin hızlı merdiven çıkınca daralmaya başlıyorsanız merdiven çıkarken dinlenmeyi ya da asansör kullanmayı tercih edebilirsiniz. Diğer taraftan sigara dumanı sizi kötü etkiliyorsa ve krize girme ihtimalinizi artırıyorsa hiçbir şekilde sigara içilen ortama girmemeniz gerekir. Biraz da kendinizin doktoru olarak astımı tetikleyen tüm alerjenlerden ve aktivitelerden kaçınmanız daha sağlıklı bir hayat yaşamanız için önemlidir.

İMMÜNO TERAPİ

Alerjen kaynaklı astımın önüne geçmek için önemli yöntemlerden birisi de immüno terapilerdir. Bağışıklık sisteminin bu alerjenlere karşı daha dirençli bir hale gelmesini sağlayan bu yöntem sayesinde bazı alerjilerden kurtulmanız ya da var olan alerjik reaksiyonunuzu minimum seviyeye indirmeniz mümkün olabilir. Bu tedavi yönteminde birkaç ay süresince haftada bir defa enjeksiyon alınır. Daha sonra bu enjeksiyonların sıklığı ayda bire düşer ve bağışıklık sistemindeki sorun çözülene kadar birkaç yıl tedavi uygulanır.

ASTIM NEDEN OLUR?

Astım nedenleri arasında hem genler hem de çevresel faktörler bulunabilir. Astım krizini tetikleyen faktörleri bulabilmek ve astıma karşı önlem alabilmek için astımın neden kaynaklandığını bilmek gerekir.

GENETİK FAKTÖRLER

Kalıtımla alakalı faktörler astım hastalığının oluşumuna sebep olabilir. Eğer ailenizde astım görülme sıklığı yüksekse sizde de bu hastalığın oluşma riski yüksektir. Diğer taraftan hem annenizde hem babanızda astım olması, sizin de astım hastası olacağınız anlamına gelmez. Sadece bu hastalığa yakalanma ihtimaliniz başkalarına göre yüksek olur.

MESLEKİ FAKTÖRLER

Marangozluk, fırıncılık, veterinerlik, kümes hayvancılığı, ilaç endüstrisi çalışanı, demiryolu işçiliği, kuru temizlemecilik, çay ya da tütün üretimi, kaynakçılık, kuaförlük gibi çeşitli meslekler astım oluşumuna sebep olabilir.

GEBELİK DÖNEMİNDEKİ HATALI DAVRANIŞLAR

Gebelikte annenin sigara içmesi ya da sigara dumanına çok fazla maruz kalması ve bunun yanı sıra annenin hamilelik sürecinde doğru bir şekilde beslenmemesi, çocuğun normalden daha hafif kiloda doğması gibi sebepler astım rahatsızlığının oluşumuna neden olabilir.

ASTIM KRİZİNİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Astım krizi farklı nedenlerle meydana gelir. Bu nedenler arasında astımı tetikleyen faktörler de bulunur. Alerji, solunum yolu enfeksiyonları, duygusal değişimler, parfüm, kirli hava gibi sebepler astım krizini tetikler.

1. ALERJEN DURUMLAR

Alerjik reaksiyon oluşumuna sebep olan tozlar, hava döküntüleri ve polenler astım krizlerine yol açabilir. Alerjenler sadece solunum yoluyla astıma sebep olmaz, aynı zamanda deniz ürünleri başta olmak üzere çeşitli yiyecekler yüzünden de astım krizleri meydana gelebilir. Bu yüzden alerji testi yaptırmanız ve nelere alerjiniz olduğunu öğrendikten sonra alerjik reaksiyon gösterdiğiniz şeylerden uzak durmanız gerekir.

2. SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, grip veya çeşitli sinüs enfeksiyonları yüzünden meydana gelen solunum yolu kaynaklı problemler astımı tetikleyebilir. Özellikle çocuklarda görülen astım, bu tip hastalıklar yüzünden daha kolay gelişim gösterir.

3. DUYGUSAL DEĞİŞİMLER

Korku, öfke, heyecan gibi yoğun duyguların oluşumuyla beraber nefes alışverişinde önemli bir değişiklik meydana gelir. Dolayısıyla bir astım hastasıysanız kahkaha atarken, şiddetli ağlama krizlerine girerken ya da şiddetli korkularla yüzleşirken hırıltı başta olmak üzere çeşitli astım belirtileri ile karşılaşabilirsiniz.

4. KİRLİ HAVA

Evdeki rutubet kokusu, ızgaradan çıkan duman, benzin ya da boya kokusu, sigara ve nargile dumanı gibi hava kirliliğine sebep olan çeşitli faktörler astım krizini tetikleyebilir. Eğer bir astım hastasıysanız rutubetli bir evde oturmamalı, dumana maruz kalacağınız ortamlardan uzak durmalısınız.

5. PARFÜM

Abartılı bir şekilde sıkılan parfüm, ortamdaki havayı ele geçirerek ve nefes alıp verirken zorlanılmasına sebep olur. Halihazırda bir astım hastası olmanız durumunda yoğun parfüm kokusu yüzünden nefes darlığı çekebilirsiniz.

6. EĞZERSİZ

Spor yapmak güçlü nefes alışverişi gerektiren bir aktivitedir. Özellikle soğuk havada bu ihtiyaç daha da fazla olur. Dolayısıyla tempoyu abartmanız halinde çeşitli egzersizler ya da fiziksel aktiviteler sonucunda astımınız tetiklenebilir. Eğer yüzüyorsanız derine dalıp uzun süre nefesinizi tutarsanız hastalığın semptomları ortaya çıkarabilir. Dolayısıyla astım teşhisi konduktan sonra doktorunuzla iletişim halinde olmalı ve ne tür egzersizler yapabileceğinizi öğrenmelisiniz.

ASTIM ÖLDÜRÜR MÜ?

Eğer hastalığınız çok ileri boyutlara varmamışsa ve doktorunuzun önerilerini yerine getirip astımı tetikleyen faktörlerden uzak duruyorsanız ölüm kadar ciddi bir sonuçla karşılaşma ihtimaliniz oldukça düşüktür. Genelde astımın ölümcül sonuçlara varmasının sebebi rehavet ve dikkatsizliktir.

İlaçların düzenli olarak kullanılmaması ya da birkaç belirtinin ortadan kalkmasıyla beraber hastalıktan kurtulduğunu düşünmek ve ilacı bırakmak astımın daha ağır sonuçlar getirmesine sebep olabilir.

Bu yüzden bir kere astım teşhisi konduktan sonra uzmanların çizdiği yoldan asla çıkmamanız, sigara ve nargile gibi zararlı ürünlerden uzak durmanız ve tetikleyici faktörlerin tamamını hayatınızdan çıkarmaya çalışmanız sizi daha sağlıklı kılacaktır.

