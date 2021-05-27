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Astım nedir, neden olur, belirtileri nelerdir? Astım tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır

Betül Songur Betül Songur
27.05.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava yolları duvarlarının şişmesi sonucu hava yollarında daralma yaşanması durumunda ortaya çıkan astım, genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklanabilir. Çocuklarda ortaya çıkan astım tedavisinde ilaç önemli bir rol oynar. Peki astım teşhisi konulmayan çocuklarda belirtiler nasıl anlaşılır? Bu noktada astım belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak ve tedavi sürecinde doktor kontrolünü aksatmamak önem taşır.

Astım teşhisi klinik olarak konulur. Kesinlikle kan tahlillerine bakılarak bir teşhis konulamaz. Astım genetik bir hastalıktır. Annesi ve babasında var ise 3 yaş üstü çocuklarda özellikle mevsim geçişlerinde burun tıkanıkları ile beraber hırıltılı bir nefes alma sorunu var ise o çocukta astım var diyebiliriz.

Daha büyük çocuklarda; güldüğü zaman, ağladığı zaman, koşturduğunda nefes nefese kalıyor ise gizli astım belirtisi olabilir diyoruz.

Dolayısıyla astım kesinlikle klinik olarak tanısı konulan bir hastalıktır.

ASTIM RİSKİ HANGİ ÇOCUKLARDA YÜKSEKTİR?

Astım, Ailesinde annesinde babasında alerjiye yatkınlık var ise bu çocuklarda alerji olasılığı %70 dir. Anne veya babada alerji sorunu var ise %50 dir. Daha uzak ebeveyinlerde olması da riski artırır.

Ailesel etkenler ve genetik faktörler en önemli etken olur. Ailede alerjiye yatkınlık var ise ve çevresel faktörlerden üstüne eklendiğinde çocuklarda astım olabiliyor.

ÇOCUKLARDA ASTIMIN SEBEPLERİ NELERDİR?

en önemli etkenler birincisi genetik faktörlerdir. İkincisi ise çevresel faktörlerdir. Yani çocuk şehir içinde yaşayan bir çocuk ise egzoz dumanına ya da ormanlık alanlara yakın oturuyor ise bu duyarlılığını artırır. Bu da astım riskini artırabilir.

Hava kirliliğinin çok fazla olduğu ya da polenlerin çok yoğun olduğu yerlerde oturuyor ise evde kedi köpek varlığı astım olma olasılık riskini arttırır.

Astımın fazla oranda görülmesinin bir diğer nedeni ise D vitaminin eksikliği olduğu yapılan araştırmalarda gözlemlenmiştir

Alerjik olan çocuklarda mutlaka D vitamini seviyesine bakılmalıdır. D vitamini; Hırıltıyı ve astım ataklarını azaltabilir. Bazen hırıltıların tek sebebi D vitamini eksikliği de olabilir.

Astımın sebepleri:

  • Genetik faktörler,
  • Çevresel etmenler,
  • D vitamini eksikliği diyebiliriz.

ÇOCUKLARDA ASTIM TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Astım sürekliliği olan yani kronik bir hastalıktır. Dolayısıyla astım tedavisinde de basamak basamak yapılmaktadır.

  • Çocuğun ayda 1 defa hırıltılı nefes alması sadece koruyucu tedavi başlanması gerektiğini gösterir.
  • Haftada 2 gece öksürük krizlerine giriyor ve diğer günlerde normal ise ikinci basamak tedaviye geçilmelidir.
  • Çocuklarda sürekli gece gündüz haftanın en az 4 - 5 günü nefes darlığı ve tıkanıklık var ise o zaman üçüncü basamak tedavisi uygulanmalıdır.
  • Son basamak tedavisin de ise kortizona bağlanmalıdır. Çünkü bu basamakta çocukların artık hastaneye gidip ilaçlara ek olarak oksijen tedavisi alması gerekir.

Astım alerji ilaçları genelde bronş açıcı ve kortizona dayalı ilaçlardır. Kortizonu enjeksiyon ya da oral yolu ile değil de solunum yolu ile (inhalasyon) olanlarının büyümü gelişmeye hiç bir zararı olmadığından tercih edilebilmektedir. Bazende hiç kortizon kullanmadan sadece bronştaki spazmı açan ilaçlar kullanılmaktadır.

Dolayısıyla alerji ilaçlarında da çocuğun alerji seviyesine göre , astımın düzeyine göre, sıkışma sıklığına göre astım hastaları takip edilmektedir. Ama özellikle mevsim geçişlerinde; Aralık, Mart, Haziran, Eylül gibi mevsim ve ani hava değişiklikleri olduğu zamanda ilaç kullanım oranı artacağı için doktorlarla daha yakından iletişim halinde olmaları gerekir.

En azından 3 ayda bir ilaç dozlarının ayarlatılması gerekir. Bazı hastaların her ay bazı hastalarında daha sıklıkla kontrol edilmesi gerekir.

Büyüdüğü zaman bu gibi çocukların yüzmeye erken başlatılarak göğüs kaslarını genişletip, doğru nefes alıp vermesini öğrenmesi gerekiyor.

Genellikle blue çağında da %60 - 70 arasında kendiliğinden geçecektir.


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