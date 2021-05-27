Astım nedir, neden olur, belirtileri nelerdir? Astım tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır

Astım teşhisi klinik olarak konulur. Kesinlikle kan tahlillerine bakılarak bir teşhis konulamaz. Astım genetik bir hastalıktır. Annesi ve babasında var ise 3 yaş üstü çocuklarda özellikle mevsim geçişlerinde burun tıkanıkları ile beraber hırıltılı bir nefes alma sorunu var ise o çocukta astım var diyebiliriz.

Daha büyük çocuklarda; güldüğü zaman, ağladığı zaman, koşturduğunda nefes nefese kalıyor ise gizli astım belirtisi olabilir diyoruz.

Dolayısıyla astım kesinlikle klinik olarak tanısı konulan bir hastalıktır.

ASTIM RİSKİ HANGİ ÇOCUKLARDA YÜKSEKTİR?

Astım, Ailesinde annesinde babasında alerjiye yatkınlık var ise bu çocuklarda alerji olasılığı %70 dir. Anne veya babada alerji sorunu var ise %50 dir. Daha uzak ebeveyinlerde olması da riski artırır.

Ailesel etkenler ve genetik faktörler en önemli etken olur. Ailede alerjiye yatkınlık var ise ve çevresel faktörlerden üstüne eklendiğinde çocuklarda astım olabiliyor.

ÇOCUKLARDA ASTIMIN SEBEPLERİ NELERDİR?

en önemli etkenler birincisi genetik faktörlerdir. İkincisi ise çevresel faktörlerdir. Yani çocuk şehir içinde yaşayan bir çocuk ise egzoz dumanına ya da ormanlık alanlara yakın oturuyor ise bu duyarlılığını artırır. Bu da astım riskini artırabilir.