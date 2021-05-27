Astım nedir, neden olur, belirtileri nelerdir? Astım tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır

Astım teşhisi klinik olarak konulur. Kesinlikle kan tahlillerine bakılarak bir teşhis konulamaz. Astım genetik bir hastalıktır. Annesi ve babasında var ise 3 yaş üstü çocuklarda özellikle mevsim geçişlerinde burun tıkanıkları ile beraber hırıltılı bir nefes alma sorunu var ise o çocukta astım var diyebiliriz.
Daha büyük çocuklarda; güldüğü zaman, ağladığı zaman, koşturduğunda nefes nefese kalıyor ise gizli astım belirtisi olabilir diyoruz.
Dolayısıyla astım kesinlikle klinik olarak tanısı konulan bir hastalıktır.
Astım, Ailesinde annesinde babasında alerjiye yatkınlık var ise bu çocuklarda alerji olasılığı %70 dir. Anne veya babada alerji sorunu var ise %50 dir. Daha uzak ebeveyinlerde olması da riski artırır.
Ailesel etkenler ve genetik faktörler en önemli etken olur. Ailede alerjiye yatkınlık var ise ve çevresel faktörlerden üstüne eklendiğinde çocuklarda astım olabiliyor.
en önemli etkenler birincisi genetik faktörlerdir. İkincisi ise çevresel faktörlerdir. Yani çocuk şehir içinde yaşayan bir çocuk ise egzoz dumanına ya da ormanlık alanlara yakın oturuyor ise bu duyarlılığını artırır. Bu da astım riskini artırabilir.
Hava kirliliğinin çok fazla olduğu ya da polenlerin çok yoğun olduğu yerlerde oturuyor ise evde kedi köpek varlığı astım olma olasılık riskini arttırır.
Astımın fazla oranda görülmesinin bir diğer nedeni ise D vitaminin eksikliği olduğu yapılan araştırmalarda gözlemlenmiştir
Alerjik olan çocuklarda mutlaka D vitamini seviyesine bakılmalıdır. D vitamini; Hırıltıyı ve astım ataklarını azaltabilir. Bazen hırıltıların tek sebebi D vitamini eksikliği de olabilir.
Astımın sebepleri:
Astım sürekliliği olan yani kronik bir hastalıktır. Dolayısıyla astım tedavisinde de basamak basamak yapılmaktadır.
Astım alerji ilaçları genelde bronş açıcı ve kortizona dayalı ilaçlardır. Kortizonu enjeksiyon ya da oral yolu ile değil de solunum yolu ile (inhalasyon) olanlarının büyümü gelişmeye hiç bir zararı olmadığından tercih edilebilmektedir. Bazende hiç kortizon kullanmadan sadece bronştaki spazmı açan ilaçlar kullanılmaktadır.
Dolayısıyla alerji ilaçlarında da çocuğun alerji seviyesine göre , astımın düzeyine göre, sıkışma sıklığına göre astım hastaları takip edilmektedir. Ama özellikle mevsim geçişlerinde; Aralık, Mart, Haziran, Eylül gibi mevsim ve ani hava değişiklikleri olduğu zamanda ilaç kullanım oranı artacağı için doktorlarla daha yakından iletişim halinde olmaları gerekir.
En azından 3 ayda bir ilaç dozlarının ayarlatılması gerekir. Bazı hastaların her ay bazı hastalarında daha sıklıkla kontrol edilmesi gerekir.
Büyüdüğü zaman bu gibi çocukların yüzmeye erken başlatılarak göğüs kaslarını genişletip, doğru nefes alıp vermesini öğrenmesi gerekiyor.
Genellikle blue çağında da %60 - 70 arasında kendiliğinden geçecektir.
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