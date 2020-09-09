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AstraZeneca koronavirüs aşısı denemelerine gelecek hafta devam edebilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.09.2020 21:24 | Son Güncelleme

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı Faz 3 çalışması, Birleşik Krallık'taki bir katılımcıda şüpheli ciddi yan etkiler görülmesi üzerine durdurulmuştu. Financial Times'ın haberine göre durdurulan klinik deneylere gelecek hafta devam edebilecek.

AstraZeneca koronavirüs aşısı denemelerine gelecek hafta devam edebilir

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı Faz 3 çalışması, Birleşik Krallık'taki bir katılımcıda şüpheli ciddi yan etkiler görülmesi üzerine askıya alınmıştı. AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada, gönüllülerden birinde açıklanamayan bir hastalık nedeniyle koronavirüs aşısının küresel denemelerinin duraklatıldığı duyurulmuştu.

Açıklamada, deneysel aşıların katılımcılar arasında ciddi yan etkilere neden olmasını önlemek için yapılan aşı denemelerinde standart bir önlem olduğu kaydedilmişti.

CNN International'da yer alan habere göre ise Oxford koronavirüs aşısının devam eden kontrollü küresel denemelerinin bir parçası olarak, standart inceleme süreci, güvenlik verilerinin gözden geçirilmesi için aşı çalışmalarını durdurmuştu.

Açıklamada, "Bu, araştırmalardan birinde potansiyel olarak açıklanamayan bir hastalık olduğunda, araştırılırken gerçekleşmesi gereken ve denemelerin bütünlüğünü korumamızı sağlayan rutin bir eylemdir. Büyük denemelerde, hastalıklar tesadüfen meydana gelir, ancak bunu dikkatlice kontrol etmek için bağımsız olarak gözden geçirilmelidir. Olası herhangi bir etkiyi en aza indirmek için çalışıyoruz. Katılımcılarımızın güvenliğini taahhüt ediyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

'ÇALIŞMALARA DEVAM' KARARI

Financial Times gazetesinde yer alan habere göre; Oxford Üniversitesi ile beraber koronavirüs aşısı geliştiren AstraZeneca, durdurulan klinik deneylerine gelecek hafta devam edebilecek.

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