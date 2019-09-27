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Astrofizikçi Yıldız: Uzay çalışmalarındaki başarının sırrı merak ve insan gücü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA‘da çalışmalarını sürdüren Astrofizikçi Dr.

Astrofizikçi Yıldız: Uzay çalışmalarındaki başarının sırrı merak ve insan gücü

İSTANBUL, (DHA)- Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA‘da çalışmalarını sürdüren Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, ilköğretim öğrencilerinin konuğu oldu. Yıldız, gençlerin uzaya ilişkin merakının kendisini umutlandırdığını ve uzay çalışmalarının başarılı olabilmesinin en önemli kriterinin merak ve insan gücü olduğunu ifade etti.

Bilfen Çamlıca İlköğretim Okulu öğrencileri, Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA‘da çalışmalarını sürdüren Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız’ı ağırladı. Konferans salonunda öğrencilerle buluşan Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesinde (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, "Derin Uzayda Bilim" konulu sunumunun yanı sıra NASA ve uzay çalışmaları hakkında yaptığı çalışmaları Bilfenli öğrencilerle paylaştı. Bilimin halka ulaşması ve gençlere hitap edebilmesinin önemini vurgulayan Yıldız, Türkiye’deki gençlerde önemli bir potansiyel bulunduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, eğitim sisteminin gençlere öğrendiklerini sorgulamayı öğretmesi gerektiğini belirtti.

MARS’A EN FAZLA İSİM GÖNDEREN ÜLKE TÜRKİYE

Mars gezegenine en çok isim gönderen ülkenin Türkiye olduğunu belirten ve bu seyahatin zorluklarını anlatan Yıldız, Mars’la ilgili bilinmeyen pek çok nokta olduğunu belirterek, "Şu anda Dünya'yı bile neredeyse tanımıyoruz, okyanusların altını bilmiyoruz, Dünya'mızın çekirdeğinde neler var, içyapısını hala araştırıyoruz. Aynı şekilde daha Dünya'mızı bile tam anlamıyla bilmediğimiz gibi Mars hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz” dedi.

UMUT YILDIZ KİMDİR?

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA‘da çalışmalarını sürdüren Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, NASA’ya ait Jet Propulsion Laboratory (JPL)’de derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışmaktadır. Hollanda, Leiden Üniversitesi Gözlemevi’nde Astrokimya, Molekül Astrofiziği alanında doktora yapmıştır. Popüler bilim yazarı ve konuşmacıdır.

Astrofizikçi Yıldız: Uzay çalışmalarındaki başarının sırrı merak ve insan gücü

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