Astrofizikçi Yıldız: Uzay çalışmalarındaki başarının sırrı merak ve insan gücü

İSTANBUL, (DHA)- Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA‘da çalışmalarını sürdüren Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, ilköğretim öğrencilerinin konuğu oldu. Yıldız, gençlerin uzaya ilişkin merakının kendisini umutlandırdığını ve uzay çalışmalarının başarılı olabilmesinin en önemli kriterinin merak ve insan gücü olduğunu ifade etti.

Bilfen Çamlıca İlköğretim Okulu öğrencileri, Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA‘da çalışmalarını sürdüren Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız’ı ağırladı. Konferans salonunda öğrencilerle buluşan Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesinde (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, "Derin Uzayda Bilim" konulu sunumunun yanı sıra NASA ve uzay çalışmaları hakkında yaptığı çalışmaları Bilfenli öğrencilerle paylaştı. Bilimin halka ulaşması ve gençlere hitap edebilmesinin önemini vurgulayan Yıldız, Türkiye’deki gençlerde önemli bir potansiyel bulunduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, eğitim sisteminin gençlere öğrendiklerini sorgulamayı öğretmesi gerektiğini belirtti.