Astrolog, Merkür retrosu öncesi sosyal medyadan uyardı! Cinsel ilişki uyarısı olay oldu

Astrolog Atiye sosyal medyada Merkür retrosu uyarılarında bulundu. "Sevişmeyin" uyarısı sosyal medyada binlerce yorum aldı. İşte sosyal medyada gündem olan Merkür retrosu...

Astrolog, Merkür retrosu öncesi sosyal medyadan uyardı! Cinsel ilişki uyarısı olay oldu

9 Kasım itibarıyla Merkür retrosu başladı. Bu retro, Yay burcunun 6. derecesinden Akrep burcunun 20. derecesine kadar etkili olacak.

İletişim kazaları, yanlış anlaşılmalar, eski ilişkilerden haberler ve ertelenen planlar bu dönemin olmazsa olmazı. Merkür retrosu 29 Kasım’da sona eriyor, ancak gökyüzü bize sabırlı olmamızı öğütlüyor.

Bu süreçte astrologlar da sosyal medyada uyarılarda bulunuyor. Özellikle bir isim bu sefer dikkat çekti. "9-29 Kasım arasında SEVİŞMEYİN" uyarısı yapan Astrolog Atiye sosyal medyada da gündeme geldi.

Astrolog, Merkür retrosu öncesi sosyal medyadan uyardı! Cinsel ilişki uyarısı olay oldu 1

BİNLERCE YORUM ALDI

Astrolog Atiye ayrıca "Ne yaparsanız yapın kendinizi tutun sevişmeyin. Ayy ben kendime hakim olamadım sevişiverdik dersen,ertesi güne de ghostu yersen çokta şaşırma. Merkür retro çünkü" dedi.

Astrolog, Merkür retrosu öncesi sosyal medyadan uyardı! Cinsel ilişki uyarısı olay oldu 2

Bu açıklama sosyal medyada bir kısım tarafından ti'ye alınarak defalarca paylaşıldı. Ayrıca paylaşım binlerce yorum da alarak sosyal medyada hızlıca gündem oldu.

Merkür retrosu
