KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Burçlar - Astroloji

Astrologlar evlenmesi en zor 3 burcu açıkladı! Listede bakın kimler var

Astrolojiye göre sahip olduğumuz burç, karakterimiz hakkında bazı ipuçları veriyor. Astrologlar evlenmesi en zor 3 burcu ikizler, yay ve kova olarak açıkladı.

Herhangi bir burçtan herkes evlenebilirken, bazı burçlar resmi bir evlilik fikrine daha az ilgi duan veya bu fikre en az dahil olan burçlar olarak öne çıkıyor. Astrologlara göre evlenmesi en zor 3 burç haberimizde.

İKİZLER BURCU

Aşk söz konusu olduğunda, İkizler burcunun verecek çok şeyi vardır. Ancak bazen evlilik kavramı veya eylemi bu ikili hava burcunu caydırabilir. Birinin parmağına yüzük takmak, birçok bilinmeyen belirsizlik ve taahhütle birlikte gelebilir. Entelektüel ve gerçeklere dayalı olan İkizler, böylesine ciddi ve uzun vadeli bir yatırımın sonucunu tahmin etmenin hiçbir garantisi veya mantıksal yolu olmadığı için kendilerini tedirgin hissedebilirler.

Ayrıca, bazı İkizler burcu insanlarının macera heyecanına kapıldığı bilinmektedir. Gizemli, çözülmesi zor bir sevgili onların zayıf noktası olabilir. Bu yanıltıcı, sürekli hareket halindeki tipe yönelmek, İkizler burcunun "duygusal olarak kontrol altında" veya "güvenli bölgede" kalmasını sağlayan, bilinçaltında yer alan bir kalıp olabilir; bu da onların mesafeli ve bağlılıktan uzak durmalarına olanak tanır.

YAY BURCU

Yay burcu, maceracı ruhuyla bilinir ve her zaman bir sonraki en iyi deneyimi arar. Evlilik, özgürlüklerini bir kenara bırakmak, sevgililerine sürekli genişleme arzularını kontrol etme olanağı vermek gibi gelebilir. Bu nedenle, Yay burçlarının evlilikten kaçınması yaygın bir durumdur.

Bazen Yay burcu, kendilerinden çok farklı birini tanıma isteğiyle flört etmeye başlar. Hayata daha geniş bir perspektiften bakmayı severler. Ancak, değerlerinden, görüşlerinden ve ilgi alanlarından o kadar farklı birini seçebilirler ki, ilk tutku veya gizem ortadan kalktığında daha sağlam bir ilişki kurmak için pek bir temel kalmaz.

KOVA BURCU

Kova burcu, dünyaya bakış açılarını sürekli yenilemekten keyif alır. Arkadaşlık ve platonik ilişkiler, geniş ruhlarına çok iyi gelir ve yaşam tarzlarını ve yollarını birleştirme ve bireysel özelliklerinden ödün verme dürtüsü duymadan derinlere inmelerine olanak tanır.

Romantik bağların sürdürülebilmesi için , çekicilik, şehvet veya kimyanın ötesinde, karşılıklı yakınlığa dayanmaları gerekir. Ancak birçok kişi, Kova burcunun alışılmadık yaklaşımıyla bağları nasıl göreceğini bilmiyor. Kendilerini, uyum sağlamak yerine otantik arzularını seçmeye yönelirken buluyorlar; bu da birçok kişi için evlilikten vazgeçmek anlamına geliyor.

Anahtar Kelimeler:
Astrolog Astroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.