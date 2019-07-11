Astronotlar 3D yazıcıdan üretilen yapay deriyle kendilerini iyileştirebilecek

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), ilk biyobaskı deri ve kemik örneklerini ürettiğini, bu sayede Mars'a gidecek astronotların 3 boyutlu (3D) yazıcıda, kendi hücrelerinden oluşturulan yapay deri ve kemiklerle kendilerini iyileştirebileceğini duyurdu.

ESA'daki habere göre, Almanya'daki Dresden Üniversitesi Tıp Fakültesi, Blue Horizon ve OHB System AG şirketleri ortaklığında yürütülen projede yer çekiminin bulunmadığı uzay ortamında, insan kanı plazması bio-mürekkep olarak kullanılarak yapay deri üretildi.

Projede yer alan araştırmacılardan Nieves Cubo, uzay görevine gidenlerden kolayca elde edilebilecek kan plazmasının sıvı olması nedeniyle yer çekiminin bulunmadığı veya düşük olduğu ortamlarda çalışmanın zor olduğunu, bu nedenle metil selüloz ve alginat ekleyerek maddenin akışmazlığını arttırmak gerektiğini belirtti.

Astronotların, bu maddeleri bitki ve alglerden elde edebileceğini ifade eden Cubo, bunun, bu tür maddeleri taşıyan uzay araçlarında uygulanabilir bir çözüm olduğunu kaydetti.

Cubo, kemik üretmek için de taşıyıcı strüktür olarak kalsiyum fosfat ekledikleri benzer bir bio-mürekkep kullanarak insan kök hücresi oluşturmak gerektiğini, büyüme aşamasında bu maddenin emildiğini dile getirdi.