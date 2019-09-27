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Astsubay adayı bin öğrenci yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 13:49 | Son Güncelleme

BURSA'daki Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında bin astsubay adayı öğrenci yemin etti.

Astsubay adayı bin öğrenci yemin etti

Muammer İRTEM-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'daki Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında bin astsubay adayı öğrenci yemin etti.
Bursa'daki Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında, 2019-2020 eğitim öğretim yılında intibak eğitimini tamamlayan bin astsubay adayı öğrenci ant içti. Okul bahçesinde düzenlenen törene astsubay adayı öğrencilerin 3 bin yakını katıldı.
“ÖĞRENCİLERİMİZE GÜVENİM TAMDIR”
Törende konuşma yapan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, “Gerek terörle mücadele, gerekse ülkenin dört köşesinde suç ve suçluyla mücadele için ihtiyaç duyulan lider personel yetiştirmek maksadıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde eğitim faaliyetleri ara vermeden devam etmektedir. Bu kapsamda personel ihtiyacını ivedi bir şekilde arzu edilen seviyeye çıkarmak için Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Okulu eğitime açılmıştır. Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı, jandarma teşkilatı bünyesinde görev yapacak kahraman astsubaylar yetiştirecektir. Bugün burada aramıza yeni katılan genç arkadaşlarımız ile hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı memnuniyetle müşahade etmekteyim. Karşınızda duran inançlı, heyecanlı, vakur ve göreve hazır olarak bekleyen bu genç astsubaylar, kısa süre sonra eğitimlerini tamamlayıp kıtalarda görev yapacaklardır. Astsubay öğrencilerimizin, kazanacakları bilgi beceri ve sağlam bedeni yapıları sayesinde gelecekte cesaret feragat, tevazu, dürüstlük, fedakarlık temel anlayışıyla yüce Türk milletine ve Jandarma Genel Komutanlığı'na tam sadakat, hukukun üstünlüğüne saygı, amirlerine ve emirlere mutlak itaat edeceklerine, etik değerlere tam bağlı temel askeri mesleki kuralları benimsemiş olarak görev alacaklarına inancım tamdır” dedi.
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Astsubay adayı bin öğrenci yemin ettiAstsubay adayı bin öğrenci yemin ettiAstsubay adayı bin öğrenci yemin ettiAstsubay adayı bin öğrenci yemin etti

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