HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Astsubay feci şekilde can verdi! Annesinin feryadı yürek dağladı

Astsubay feci şekilde can verdi! Annesinin feryadı yürek dağladı

24.07.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 31 yaşındaki 1 çocuk babası Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erhan Baş 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Sabah namazına giden vatandaşlar tarafından kanlar içinde bulunan ve hastaneye kaldırılan Erhan Baş, hayatını kaybetti. Hastane önünde oğlu ambulanstan indirilirken annesi Fetiye Baş'ın feryatları ise yürekleri dağladı.

Astsubay feci şekilde can verdi! Annesinin feryadı yürek dağladı

Dehşete düşüren olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde sabaha karşı saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağrı'da görev yaparken tayini Edirne'ye çıkan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erhan Baş (31) memleketi Samsun'da babasını ziyarete geldi. 1 çocuk babası astsubay Erhan Baş 5. katındaki baba evinin terasındaki pencereden yere düşerek ağır yaralandı.

AW674263_07

Sabah namazına giden vatandaşlar tarafından kanlar içinde bulunan Erhan Baş, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AW674263_02

Erhan Baş hayatını kaybederken, hastane önünde oğlu ambulanstan indirilirken annesi Fetiye Baş'ın feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan iletişimi kesmişti! Dikkat çeken 'Miçotakis' çıkışı: 'Kredisi bitti'Erdoğan iletişimi kesmişti! Dikkat çeken 'Miçotakis' çıkışı: 'Kredisi bitti'
Korkutan sözler! "Hazırlıklar başladı, tüm planlar devrede"Korkutan sözler! "Hazırlıklar başladı, tüm planlar devrede"
Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi!Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi!
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Uçakta beni rezil etti" diyerek kocasının yaptığını anlattı

"Uçakta beni rezil etti" diyerek kocasının yaptığını anlattı

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...

Melih Gökçek'ten canlı yayında sert sözler: "Benim partimden olması masum olduğu anlamına gelmez"

Melih Gökçek'ten canlı yayında sert sözler: "Benim partimden olması masum olduğu anlamına gelmez"

Cinsel ilişki için anlaştılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

Cinsel ilişki için anlaştılar, hayatlarının şokunu yaşadılar

Bakan Koca duyurmuştu! '40 kat artış' haritaya yansıdı

Bakan Koca duyurmuştu! '40 kat artış' haritaya yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.