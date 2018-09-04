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Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 13:08 | Son Güncelleme

İstanbul Çekmeköy'de dün astsubay ile polis arasında yaşanan silahlı kavganın, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da bir polisin öldüğü ve bir astsubay ile bir polis gardiyanın yaralandığı silahlı kavga dün sabah 07.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak’ta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan silahlı kavgada polis memuru Süleyman Y. olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve cezaevinde görevli astsubay ise yaralandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dehşete düşüren olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kavga eden Jandarma astsubay Aslan S. ve polis Süleyman A. birlikte yere düşüyor. Ellerinde silah olan ikili yerde de kavga etmeye devam ediyor. Bu sırada astsubay Aslan S., polis memuru Süleyman A'nın sırtına ateş ediyor. Ağır yaralanan polis memuru, buna rağmen silahını doğrultmaya çalışıyor. Ancak bir kez daha harekete geçen Aslan S., bu kez de polis memuru Süleyman A.'yı göğsünden vuruyor.

Bu sırada ikilinin yanına polis memuru Süleyman A.'ın gardiyan karısı da geliyor. (İHA)

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