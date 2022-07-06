Aşure ayı ne zaman, Muharrem ayı hangi gün başlayacak soruları gündeme gelmeye devam ediyor. İslam alemi tarafından oldukça önemli olan Muharrem ayında birçok vatandaş ibadetlerini gerçekleştirecek. Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte, aşure gününün ne zaman olduğu da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, aşure ayı ne zaman? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, aşure günü ne zaman?

2022 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı için tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte Muharrem ayının idrak edileceği tarihi merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve bu tarih aynı zamanda hicri yılın ilk günü olarak kabul ediliyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen konular arasında aşure günüde yer alıyor. 30 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan Muharrem ayıyla birlikte, bereket ve bolluk anlamına gelen aşure günü içinde tarih merak ediliyor.

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü Aşure günü olarak kabul edilir. Aşure günü bu yıl 8 Ağustos 2022 tarihine denk geliyor.



