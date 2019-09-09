Aşure günü mesajları 2019: İslam aleminin Aşure Günü için en güzel ve anlamlı mesajlar

Bugün İslam alemi için özel bir gün olan Aşure Günü’dür. Bu özel güne yönelik haberimizde güzel ve anlamlı Aşure Günü mesajları derledik. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü, İslam tarihinde birçok olaya sahne olmuştur. Bunlardan ilk akla gelen Hz. Nuh'un gemisinin tufanda kurtulup karaya oturduğu gün ve Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği Aşure günü vuku bulmuştur. 2019 yılında 9 Eylül Pazartesi gününe denk gelen böyle değerli bir günün önemini Aşure Günü mesajları ile hatırlatabilirsiniz. Aşure günü mesajları içinde seçtiklerinizi kısa mesaj olarak yollayabilirsiniz. İsterseniz akıllı telefonlarınızdan Whatsapp uygulaması üzerinden paylaşabilirsiniz. Ya da Facebook, İnstagram, Twitter hesabınızdan gönderi oluşturabilirsiniz. İşte en güzel, en güncel Aşure günü mesajları ve resimli aşure günü mesajları... EN GÜZEL AŞURE GÜNÜ MESAJLARI ”Ramazan ayından sonra en faziletli oruç (ayı) Şehrullah (Allah'ın Ayı) olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal olan namazda gece namazıdır.” (Hadis-i Şerif -Müslim) Aşure Gününüz kutlu olsun.”

”Aşure paylaşmaktır. Aşure gününüz kutlu olsun.” ”Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.” ”Muharrem ayı ve aşure günü size ve tüm sevdiklerinize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum.” ”Aşurede içe atılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.” ”Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun. Aşure Gününüz Mübarek Olsun…” ”Cenab-ı Allah bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Aşure Gününüz Kutlu Olsun… ”Aşure gününün tüm İslam alemine hayırlar getirmesini tüm kalbimle dilerim.” ”Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla Aşure Günümüz mübarek olsun.” ”Rabbim bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın. Aşure Gününüz Hayırlı Olsun…” ”Rabbim bu aşure günüzün hayırlara vesile olmasını ve tuttuğunuz ibadetlerinin hem kabul hem de makbul olmasını dileriz.” ”Muharremin onuncu gününe Aşure Günü denir. Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. Zira Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler.”

”Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler milletimizin olsun.” ”Aşûre Orucu'nun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını Allah'ın rahmetinden umarım. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun Aşure Gününüz Mübarek Olsun…” ”Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği her yıl Muharrem ayının 10. günü kutlanan aşure gününüz kutlu olsun.” ”Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Aşure gününüz mübarek olsun.” ”Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Aşure gününüz mübarek olsun.” ”Her aydan da üç gün oruç tutmak sünnet olduğu için, kişi bu aşure gününü de vesile ederek üç gün oruç tutarsa çok efdaldir. Aşure gününüz hayırlar getirsin…” ”Aşure gününde yaptığınız tüm ibadetler kabul olur inşallah Cenab-ı Allah bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın. Aşure Gününüz ve Geceniz Mübarek Olsun.”

”Aşure gününü de taatla geçirmek suretiyle değerlendirmek lazımdır. Yalnız bu aşure gününü bir gün önce ve bir gün sonra oruç tutmakla üç güne tamamlamak daha efdaldir. Aşure Gününüz Mübarek Olsun.” AŞURE GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ? Rivayete göre, muharrem ayının 10. gününde başka bazı önemli olaylar da yaşandı. Hz. Nuh'un gemisi tufandan kurtulup, Cudi Dağı'na aşure günü oturdu. Hz. Ademin tövbesi kabul edildi. Hz. İbrahim, Nemrut'un ateşinden kurtuldu. Hz. Yakub, oğlu Yusuf'a kavuştu. Hz. Musa ve İsrail oğullarının firavunun zulmünden kurtulmaları aynı günde gerçekleşti. Emeviler'in ikinci hükümdarı Yezid zamanında ve Hicri 61, Miladi 680 yılı muharrem ayının onuncu cuma günü, Kerbela'da Hz. Hüseyin'in şehadeti ile sona eren tarihi olay meydana geldi. Ehlibeytin çok değerli bir ferdinin hayatına mal olan bu elim olay sebebi ile muharremin 10. günü, Müslümanlarca aynı zamanda yas günü olarak da kabul edildi. Alevi-Bektaşi inanışına göre hareket eden Müslümanlar, oruç ve matem ayı olarak kabul ettikleri muharrem ayının 10 gününü, bazı yerlerde ise 12 gününü oruçlu geçirir. Orucun tamamlandığı gün, matem de tamamlanmış olur. Orucun ve matemin tamamlandığı gün bir araya gelenlere aşure aşı dağıtılır.

AŞURE GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER ”Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.” (Hadis-i Şerif ) ”Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir.” (Hadis-i Şerif ) ”Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur.” (Hadis-i Şerif ) ”Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah'ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer.” (Hadis-i Şerif ) ”Aşure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur.” (Hadis-i Şerif ) ”Aşure günü, on Müslüman'a selâm veren, bütün Müslümanlara selâm vermiş gibi sevaba kavuşur.” (Hadis-i Şerif ) “Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur.”(Hadis-i Şerif ) ”Ramazan ayından sonra en faziletli oruç (ayı) Şehrullah (Allah'ın Ayı) olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal olan namazda gece namazıdır.” (Hadis-i Şerif -Müslim) ”Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah' u Teâlâ o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet'te derece verir.” (Hâdis-i Şerif- Gunyet-üt-Tâlibîn) ”Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah'ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer.” (Hadis-i Şerif)

”Aşure Günü tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum.” (Hadis-i Şerif-Tirmizi) “Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Hâdis-i Şerif-Et-Tergîb vet-Terhîb) ”Kim Arafe günü oruç tutarsa, iki senelik günahına keffâret olur ve kim de, Muharrem ayında bir gün oruç tutarsa, her bir günü için otuz gün sevabı yazılır.” (Hâdis-i Şerif-Taberânî) ”Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur.” (Hadis-i Şerif ) ”Muharrem Ayı'nda oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tövbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir.” (Hadis-i Şerif-Tirmizi) ”Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur.” (Hadis-i Şerif ) ”Aşûre günü oruç tutunuz ve o hususta yahudilere muhalefet ediniz. Aşûreden birgün önce veya birgün sonra da oruç tutunuz, buyurmuştur.” (Hadis-i Şerif-Müsned)

”Bir kimse Aşure günü oruç tutsa, Allah'u Teâlâ ona bir şehîd sevabı verir. Aşure günü oruçlu olan için, yedi gök ehlinin sevabını yazar. Aşure günü, bir mümine iftar verene, ümmet-i Muhammed'in hepsine iftar ettirmiş gibi sevâb yazılır.” (Hadis-i Şerif) ”Nafile oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut! Çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, O günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün, tevbe edenlerin günahlarını da affeder.” (Hadis-i Şerif-Tirmizi) ”Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.” (Hadis-i Şerif-Et-Tergîb ve'l-Terhib) ”Muharrem ayı, İslâm dinînde kıymetli olduğu bildirilen dört aydan biridir. Aşure gecesi bu ayın en kıymetli gecesidir. Nuh Âleyhisselâm tufanda gemisinde aşure tatlısı pişirdiği için Müslümanların, Muharrem'in onuncu günü aşure pişirmesi ibadet olmaz. Bugün aşure pişirmeyi ibadet sanmak günahtır.” (Hadis-i Şerif-Muhammed Sıddîk bin Saîd)