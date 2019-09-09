Lezzetli ve pratik aşure tarifi (Videolu anlatım): Aşure gününüz kutlu olsun!

Bugün Hicri Takvimin ilk ayı olan Muharrem Ayı’nın onuncu günü ki bu gün Aşure günü olarak anılır. Dini açıdan bu özel günde aşure tatlı yapılarak yenilir v dağıtılır. Bugün aşure yapmak ve çevrenize, sevdiklerinize, komşularınıza dağıtmak isterseniz haberimizdeki pratik ve lezzetli aşure tarifinden faydalanabilirsiniz. İşte püf noktaları, malzemeleri ile yazlı / videolu aşure tarifi ve Aşure Günü nedir sorusunun cevabı...

AŞURE TARİFİ

100 g aşurelik buğday

50 g pirinç

65 g nohut

65 g kuru fasulye

80 g badem

80 g fındık

25 g kırık ceviz

25 g dolmalık fıstık

1/2 adet elma

110 g kuru üzüm

50 g kuru incir

25 g vişne kurusu

50 g kuru kayısı

25 g kuru dut

250 g toz şeker

15 ml gül suyu

1/4 vanilya çubuğu

1/2 çubuk tarcın

0,5 g safran

1 g tuz

2 adet karanfil

1/2 adet portakal kabuğu rendesi ve suyu

15 gr nişasta (60 ml su ile inceltilecek)

1,25 l su

YAPILIŞI

Aşurelik buğday, pirinç, nohut ve kuru fasulye bir gece önceden suda bekletilir ve her biri ayrı ayrı haşlanır.

Badem, ceviz, fındık ve dolmalık fıstık, fırında veya tavada renk alana kadar kavrulur. 1,25 litre su, safran, tuz, karanfil, çubuk tarçın ocağa konulur. Su kaynamaya başladıktan üç dakika sonra karanfil ve tarçın tencereden çıkarılır, bakliyatlar alınır ve kısık ateşte ara sıra karıştırılarak her bakliyat eşit derecede yumuşayıp yemeye hazır oluncaya kadar yaklaşık 15 - 20 dakika pişirilir.

Bu sırada küp küp doğranmış elma, vişne kurusu, kuru üzüm, kuru kayısı, dut kurusu, portakal suyu ve portakal kabuğu rendesi ayrı bir yerde biraz yumuşayana kadar yaklaşık 15 - 20 dakika pişirilir ve diğer karışıma ilave edilir. En son şeker ve gül suyu ilave edilip 5 dakika daha pişirilmeye devam edilir. Bu sırada malzemelerin dağılmamasına dikkat edilir.