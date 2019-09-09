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Lezzetli ve pratik aşure tarifi (Videolu anlatım): Aşure gününüz kutlu olsun!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

Muharrem Ayının başlangıcı olan bugün Aşure günü. Türkiye’nin dört bir köşesinde bugün evlerde aşure kaynayacak ve paylaşılacak. Peki en sevilen tatlılarından biri olan Aşure nasıl yapılır. Bugün siz de aşure yapmak ve komşularınızla paylaşmak isterseniz haberimizdeki yazlı ve videolu aşure tarifinden faydalanabilirsiniz.

Lezzetli ve pratik aşure tarifi (Videolu anlatım): Aşure gününüz kutlu olsun!

Bugün Hicri Takvimin ilk ayı olan Muharrem Ayı’nın onuncu günü ki bu gün Aşure günü olarak anılır. Dini açıdan bu özel günde aşure tatlı yapılarak yenilir v dağıtılır. Bugün aşure yapmak ve çevrenize, sevdiklerinize, komşularınıza dağıtmak isterseniz haberimizdeki pratik ve lezzetli aşure tarifinden faydalanabilirsiniz. İşte püf noktaları, malzemeleri ile yazlı / videolu aşure tarifi ve Aşure Günü nedir sorusunun cevabı...

AŞURE TARİFİ

  • 100 g aşurelik buğday
  • 50 g pirinç
  • 65 g nohut
  • 65 g kuru fasulye
  • 80 g badem
  • 80 g fındık
  • 25 g kırık ceviz
  • 25 g dolmalık fıstık
  • 1/2 adet elma
  • 110 g kuru üzüm
  • 50 g kuru incir
  • 25 g vişne kurusu
  • 50 g kuru kayısı
  • 25 g kuru dut
  • 250 g toz şeker
  • 15 ml gül suyu
  • 1/4 vanilya çubuğu
  • 1/2 çubuk tarcın
  • 0,5 g safran
  • 1 g tuz
  • 2 adet karanfil
  • 1/2 adet portakal kabuğu rendesi ve suyu
  • 15 gr nişasta (60 ml su ile inceltilecek)
  • 1,25 l su

YAPILIŞI

Aşurelik buğday, pirinç, nohut ve kuru fasulye bir gece önceden suda bekletilir ve her biri ayrı ayrı haşlanır.

Badem, ceviz, fındık ve dolmalık fıstık, fırında veya tavada renk alana kadar kavrulur. 1,25 litre su, safran, tuz, karanfil, çubuk tarçın ocağa konulur. Su kaynamaya başladıktan üç dakika sonra karanfil ve tarçın tencereden çıkarılır, bakliyatlar alınır ve kısık ateşte ara sıra karıştırılarak her bakliyat eşit derecede yumuşayıp yemeye hazır oluncaya kadar yaklaşık 15 - 20 dakika pişirilir.

Bu sırada küp küp doğranmış elma, vişne kurusu, kuru üzüm, kuru kayısı, dut kurusu, portakal suyu ve portakal kabuğu rendesi ayrı bir yerde biraz yumuşayana kadar yaklaşık 15 - 20 dakika pişirilir ve diğer karışıma ilave edilir. En son şeker ve gül suyu ilave edilip 5 dakika daha pişirilmeye devam edilir. Bu sırada malzemelerin dağılmamasına dikkat edilir.

Aşure koyu bir kıvamda tercih ediliyorsa su ile inceltilmiş nişasta eklenebilir, akışkan seviliyorsa böyle bir bağlama işlemi yapılmaz. Aşure ılıdıktan sonra kaplara doldurulur. Üzerini süslemek için nar, Antep fıstığı, Hindistan cevizi, fındık, kuru incir ve kuru kayısı kullanılabilir.

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Aşure/Aşura Arapça’da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, sözcük (ve gün) Musevilik inancında Büyük Kefaret Günü için kullanılmıştır. Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır. Bunlar; Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi, Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Yunus’un balığın karnından çıkması, İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir. Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah’ın bu günde oruç tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi


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