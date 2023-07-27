AŞURE GÜNÜ NAMAZI KILINIŞI: Diyanet'e göre Aşure günü kılınacak namazlar nelerdir, nasıl kılınır? Okunacak dualar!

Aşure günü namazları merak konusu olurken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya dair yayımlanan bilgiler internette inceleniyor. Muharrem ayının onuncu gününü ibadet ederek geçirmek isteyen kişiler "Aşure günü kılınacak namazlar nelerdir?" ve "Aşure Günü namazı nasıl kılınır?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

AŞURE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Aşure gününe ilişkin detaylar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazının olduğuna dair bir rivayet bulunmamaktadır. Bu nedenle mübarek gün ve gecelerde, kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olmaktadır. Aynı zamanda Kur'an okumalı ve anlamalı, dini eserlerden istifade etmeli, zikir ve salavatla meşgul olunmalıdır.

Aşure günü, en az 10 Müslüman'a birer selam ya da bir Müslüman'a 10 selam verilmelidir. Yardıma muhtaçlara yardım edilmelidir. Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınmalıdır. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunmalıdır.

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ

Aşure Günü'nde yapılacak ibadetleri: