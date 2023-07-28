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  4. AŞURE GÜNÜ NAMAZI nasıl kılınır, okunacak dualar nelerdir? Diyanet'e göre 4 ve 100 rekat adım adım Aşure günü namazı kılınışı

AŞURE GÜNÜ NAMAZI nasıl kılınır, okunacak dualar nelerdir? Diyanet'e göre 4 ve 100 rekat adım adım Aşure günü namazı kılınışı

28.07.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşure günü namazının kılınışı Muharrem ayının 10. gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. Vatandaşlar arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Peki, Aşure günü namazı nasıl kılınır, okunacak dualar nelerdir? İşte Diyanet'e göre 4 ve 100 rekat adım adım Aşure günü namazı kılınışı...

AŞURE GÜNÜ NAMAZI nasıl kılınır, okunacak dualar nelerdir? Diyanet'e göre 4 ve 100 rekat adım adım Aşure günü namazı kılınışı

Aşure günü namazları merak konusu olurken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya dair yayımlanan bilgiler arama motorlarında inceleniyor. Muharrem ayının onuncu gününü ibadet ederek geçirmek isteyen kişiler "Aşure günü kılınacak namazlar nelerdir?" ve "Aşure Günü namazı nasıl kılınır?" sorularına yanıt arıyor. İşte Diyanet'ten konuya dair yapılan açıklama ve detaylar...

AŞURE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Aşure gününe ilişkin detaylar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazının olduğuna dair bir rivayet bulunmamaktadır.

AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

  • Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edildiğine göre:

"Her kim Aşura gecesinde 4 rekat kılar, her rekatta 1 kere Fatiha, 50 kere İhlas Suresi'ni okursa, 50 sene geçmiş, 50 sene de gelecek günahları bağışlanır ve Allah-u Te'ala onun için Mele-i E'lâ'da (yüksek melek cemaatleri içerisinde) nurdan bir milyon minber bina eder."

  • Aişe (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim Aşura gününde veya gecesinde her rekatta Fatiha Suresi ve 3 kere İhlas Suresi okuyarak 100 rekat kılar, namazı bitirdikten sonra 70 kere:[Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.]der, ardından 70 kere istiğfar eder, daha sonra da 70 kere bana salat ederse, öldüğü zaman Allah-u Te'ala onun kabrini misk ve anberle doldurur."

AŞURE GÜNÜ GECESİ İÇİN 4 REKATLIK NAMAZ KILINIŞI

  1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

  2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

  3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

  4. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

AŞURE GÜNÜ GECESİ İÇİN 100 REKATLIK NAMAZ KILINIŞI

100 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha+3 İhlas Suresi okunur.

Namaz bittikten sonra 70 kere: ''Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.''okunur.

Sonrasında 70 kere istiğfar. Sonrasında ise 70 kere salavat getirilir.

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