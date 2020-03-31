Asus Bu ZenBook İşini Sevdi!

ZenBook Duo’lar ise Asus’un yenilikçi ve farklı tutkusunun son meyvesi, iki ekranlı modern ve güçlü dizüstü bilgisayarlar. Olağanüstü güce sahip ve 15 inç ekran boyutu ile gelen ZenBook Duo Pro UX581 veya daha kompakt ve daha uygun fiyatlı 14 inç versiyonu ZenBook Duo UX481 model ismiyle piyasada yer alan modellerden, bu yazımızda ikinci seçenek olan küçük kardeşten bahsedeceğiz. Daha önce Fragtist youtube kanalımızda 15 inc olan modeli de incelemiştik zaten. Küçük kardeş’e merhaba deyin UX481 birçok açıdan kompakt yapısı ile ultrabook sınıfına giriyor diyebiliriz. Ancak standart ultrabook’lardan farklı olarak sahip olduğu ikinci ekranı ile çok yönlü bir kullanım deneyimi yaşatma hedefini de bünyesinde barındırıyor. Klavyenin üst kısmına konumlandırılan bu ekran, cihaza fütüristik bir görünüm kattığı kesin fakat bununla beraber, klasik bir dizüstü bilgisayara kıyasla, bir takım ergonomik değişikliklerde kaçınılmaz oluyor. Asus bu tasarıma “yarının bilgisayarı” diyor. Büyük abisinin aksine taşınabilirliği ile ön plana çıkan UX481 modelini gelin biraz daha yakından inceleyelim.

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Benzersiz bir tasarım anlayışı Zenbook Duo her iki modelde de çok benzer tasarım detaylarına sahip aslında. Malzeme kalitesi olağanüstü ve sağlamlık konusunda güven veren bir yapı söz konusudur. Asla bükülmeler, fazla yumuşak yüzeyler veya bir takım gevşek parçalar söz konusu değildir. Böylece gönül rahatlığı ile çantaya atıp yanınızda taşıyabilirsiniz. UX481’de tıpkı diğer Asus dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi, MIL-STD-810G askeri dayanıklılık standartlarını karşıladığına dair bir takım testlerden geçirilmiştir. Fırçalanmış metal görünümüne sahip dış cephe ve pek fazla yüzeyi kalmayan iç kısımda mat metalik bir görünüm tercih edilmiş. Ortaya da her zamanki gibi çok şık bir tasarım çıkmış. Hangi segmentte olursa olsun Zenbook dizüstü bilgisayarlar tasarım manasında dikkat çekici olmayı her zaman başarıyorlar.

Resident Evil 3 Remake Demo | Nemesis Gelmiş Bakmadan Olmaz! Cihazı açtığınız zaman dikkat çeken en önemli kısım hiç şüphesiz alt tarafa doğru itilen klavye ve hemen yanında dokunmatik yüzeyin yer alıyor olması. Bununla beraber tasarımın getirdiği bir takım zorluklar neticesinde mevcut alanı olabildiğince tasarruflu kullanmak isteyen Asus, bu klavye düzeninde numerik tuşlara yer vermemiş. Ayrıca herhangi bir bilek dayama imkanı sunmayan yapısı nedeniyle de yazı yazmak için çok ideal olduğunu söyleyemem.

Yazı demişken artık klasikleşmiş bir Asus notebook detayı olan Ergolift tasarım anlayışı burada da sürdürülüyor. Buna göre cihaz kapağını açtığınızda, gövde kısmını ekranın alt tarafına yerleştirilen lastik ayaklar aracılığı ile havaya kaldırarak, hem hafif eğimli bir yazma pozisyonu hem de alt kısımda hava akışı sağlayan bir alan yaratmış oluyorsunuz. ZenBook Duo UX481 sadece 1,5 kg ağırlığında ve yaklaşık 22 mm kalınlığında. Taşıma konusunda asla sorun çıkarmayacak bu boyutlara baktığımızda ASUS'un iki ekranı böylesi bir dizüstü bilgisayara sığdırabilmiş olmasını hayranlıkla inceledim. Tüm bu detaylar bir yana, UX481’in özellikle abisi UX581 modeli ile kıyasladığımızda, son derece kompakt ve taşınabilir bir yapıda diyebiliriz.

MSI Optix MAG272CQR İncelemesi Dopdolu bir cihaz Öte yandan Intel’in yeni nesil işlemcileri ile gelen Zenbook Duo’da esasen Comet Lake ailesi işlemci serisine mensup ve 14nm üretim sürecinden geçen; i7 1051U işlemci modeli yer almakta. Bu işlemci 4 çekirdek ve 8 izlekli bir işlemci olmasının yanı sıra, 1.80 GHz olan temel çekirdek hızını yeterli termal şartlar altındayken 4.90 GHz’ye kadar çıkartabiliyor.

İşlemcisi bir yana UX481’in sahip olduğu diğer bileşenlerde göz dolduruyor; 16GB ve 2133 MHz frekans hızına sahip LPDDR3 bellek, 1 TB boyutunda PCIe 3.0x4 arabirimini kullanan SSD ve son olarak Nvidia’nın giriş seviyesi GPU modeli GeForce MX 250 2GB GDDR5 modeli cihazın ana bileşenlerini oluşturuyor. Günlük kullanım ve fazlasını isteyen herkese yetecek miktarda bellek kapasitesi ve yüksek hızlı fakat aynı zamanda da bolca kapasiteye sahip bir depolama seçeneği ile geliyor olması gerçekten önemli diye düşünüyorum. Üstelik böylesine kompakt ve fütüristik tasarım anlayışına rağmen harici bir grafik işlemcisine sahip olması da şahsen benim gönlümü fethetti diyebilirim.

MSI Prestige PS341WU Monitör İncelemesi | Yaratıcı İşler İçin Tasarlandı! Az ama öz Cihazda yer alan giriş çıkış portlarına yakından bakacak olursak; güç girişinin sol tarafta olduğunu görüyoruz. Yine bu kısımda, bir adet tam boy HDMI girişi, bir adet USB 3.1 Gen 2 Tip A ve USB 3.1 Gen 2 Tip C girişleri yer alıyor. Bu tip özellikle iş amaçlı tasarlanan dizüstülerin olmazsa olmazı, MicroSD kart yuvasını unutmayan Asus, bu girişi sağ tarafa konumlandırırken, hemen yanında kombo ses jakı ve yine bir adet USB 3.1 Gen 1 Tip A girişe yer vermiş.

Kablosuz bağlantı seçenekleri açısından son teknoloji standartları barındıran UX481’de Wi-Fi 6 yer almakta. Böylece eskimekte olan ve halen en yaygın kablosuz internet bağlantı standartı Wi-Fi 5’e kıyasla çok daha yüksek hızlarda bağlantı imkanınız bu cihazla birlikte elinizin altına sunulmuş durumda. Son olarak Bluetooth 5.0 bir başka kablosuz bağlantı seçeneği olarak yer alıyor. MSI Immerse GH50 Oyuncu Kulaklığı ve HS01 Kulaklık Standı İncelemesi İki ekranlı notebook olur mu? İki ekrana sahip cihazın ana olanı 14 inç boyutunda demiştik. Ayrıca IPS bir panel kullanan Asus bu panelin de sRGB renk gamutunun %100’ünü karşıladığını belirtiyor. Full HD çözünürlüğe sahip ekran, gerek renkler, gerekse de keskinlik açısından bekleneni fazlasıyla karşılıyor. Burada özellikle belirtmek isteyeceğim nokta, ana ekranın mat ve parlamaz bir yüzeye sahip olması ki bu günümüz dizüstü bilgisayarlarında çokta sık gördüğümüz bir özellik değil. Ancak ana ekranla ilgili asıl önemli detay, bizim incelediğimiz modelde dokunmatik özelliğinin ne yazık ki yer almaması. Fakat güzel haber aslında bunun kullanıcıya bırakılan bir seçenek olarak sunulmuş olması. Zira ZenBook Duo modelinin varyasyonları içerisinde dokunmatik ana ekrana sahip seçeneklerde mevcut.

Ekran kasa oranının %90 üzerinde olduğu belirtilmiş. Ayrıca Windows Hello özelliğini destekleyen kızılötesi kamera ekranın hemen üst kısmında yer alıyor. 720p çözünürlüğe sahip bu kamera standart bir webcam’den öteye geçemiyor fakat işinizi görmeye de yetiyor.

EXIT THE GUNGEON | ZİNDANDAN’DAN KAÇIŞ Gelelim ScreenPad Plus adında ki ve ana ekranın hemen altından devam ediyormuş izlenimi bırakan ikinci ekranın özelliklerine. 12,6 inç boyutunda ki bu ekran; ana ekran ile aynı genişlikte ve 1920x515 piksel bir çözünürlüğe sahip. Bu ekranın, ana ekran ile aynı yatay çözünürlüğüne sahip olması, pencereleri bir ekrandan diğerine sürüklerken oluşabilecek garip yeniden boyutlandırma sorunlarını önlemiş oluyor. Ayrıca ScreenPad’de tıpkı ana ekranda olduğu gibi, parlamayı ve yansımayı azaltmak için mat bir yüzeye sahip. Her ne kadar parlamayı ve yansımayı azaltmada etkili olsa da, ScreenPad Plus ekranı özellikle parlak ışıklı yerlerde tam parlaklıkta bile loş görünebiliyor. Dolayısı ile bu ikincil ekranı görmek zaman zaman zor olabiliyor. Son olarak belirtmeden geçmeyelim, tabii ki ScreenPad Plus ekranı dokunmatik girişleri destekliyor. Böylece esas hünerleri bu sayede ortaya çıkan bilgisayarın aslında en dikkat çekici kısmı sahip olduğu bu ikincil ve dokunmatik ekran diyebiliriz.

Bu ekranla ilgili yapabileceklerinizi daha ayrıntılı şekilde görebilmek adına yazının başında bahsettiğim ve Fragtist Youtube kanalı üzerinden yayınladığımız UX581 modelinin incelemesine göz atabilirsiniz. Zira küçük model ile kullanım senaryoları bakımından hiçbir farkı bulunmuyor. Fakat yine de ana ekranın dokunmatik olmadığı modellerde, her iki ekranın beraber kullanımını etkileyen, doğal unsurlar söz konusu olacaktır. Dolayısı ile tercihinizi yaparken, kişisel kullanım beklentilerinizi iyi değerlendirmekte yarar olacağını düşünüyorum. Hyperx Cloud Flight S Kulaklık İncelemesi | Kablosuz Olması Daha mı İyi? Her detayı dikkat çekici Klavyenin hemen sağ tarafına sıkışmış bir vaziyette kalan touchpad konumu itibariyle ufak tefek handikapları da beraberinde getiriyor. Öncelikle bulunduğu taraf nedeniyle solaklar için kullanması zor gelebilir. Ayrıca pekte alışılmadık bir şekle sahip ve dik bir dikdörtgen yapısında. Boyut olarak; 7 cm yüksekliğinde ve 5.5 cm genişliğinde yani oldukça küçük diyebiliriz. Sonuç olarak tüm bunları bir yana koyduğunuzda yüzey olarak kaliteli ve kullanması, bir sağ el kullanıcısı olarak benim için gayet keyifliydi diyebilirim. Hatta benim için, klasik orta kısımda duran ve hassasiyeti kötü standart touchpad lere kıyasla çok daha rahat bir kullanım sağladığını söyleyebilirim.