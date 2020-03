Asus Bu ZenBook İşini Sevdi!

Fırçalanmış metal görünümüne sahip dış cephe ve pek fazla yüzeyi kalmayan iç kısımda mat metalik bir görünüm tercih edilmiş. Ortaya da her zamanki gibi çok şık bir tasarım çıkmış. Hangi segmentte olursa olsun Zenbook dizüstü bilgisayarlar tasarım manasında dikkat çekici olmayı her zaman başarıyorlar. Resident Evil 3 Remake Demo | Nemesis Gelmiş Bakmadan Olmaz!

Ekran kasa oranının %90 üzerinde olduğu belirtilmiş. Ayrıca Windows Hello özelliğini destekleyen kızılötesi kamera ekranın hemen üst kısmında yer alıyor. 720p çözünürlüğe sahip bu kamera standart bir webcam’den öteye geçemiyor fakat işinizi görmeye de yetiyor.

EXIT THE GUNGEON | ZİNDANDAN’DAN KAÇIŞ

Gelelim ScreenPad Plus adında ki ve ana ekranın hemen altından devam ediyormuş izlenimi bırakan ikinci ekranın özelliklerine. 12,6 inç boyutunda ki bu ekran; ana ekran ile aynı genişlikte ve 1920x515 piksel bir çözünürlüğe sahip. Bu ekranın, ana ekran ile aynı yatay çözünürlüğüne sahip olması, pencereleri bir ekrandan diğerine sürüklerken oluşabilecek garip yeniden boyutlandırma sorunlarını önlemiş oluyor. Ayrıca ScreenPad’de tıpkı ana ekranda olduğu gibi, parlamayı ve yansımayı azaltmak için mat bir yüzeye sahip. Her ne kadar parlamayı ve yansımayı azaltmada etkili olsa da, ScreenPad Plus ekranı özellikle parlak ışıklı yerlerde tam parlaklıkta bile loş görünebiliyor. Dolayısı ile bu ikincil ekranı görmek zaman zaman zor olabiliyor. Son olarak belirtmeden geçmeyelim, tabii ki ScreenPad Plus ekranı dokunmatik girişleri destekliyor. Böylece esas hünerleri bu sayede ortaya çıkan bilgisayarın aslında en dikkat çekici kısmı sahip olduğu bu ikincil ve dokunmatik ekran diyebiliriz.